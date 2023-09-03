Воскресенье, 3 Сентября 2023 12:04

АрмИнфо. Главной целью Азербайджана в Арцахе является избавление от армянского населения. Об этом на состоявшемся накануне в Ереване митинге в защиту Арцаха заявил первый премьер-министр постсоветской Армении, лидер партии Национально-демократический союз Вазген Манукян.

По его словам, Баку всеми доступными средствами пытается создать условия, неприемлемые для жизни, чтобы армяне покинули эту территорию, а тех, кто останется - просто выдворить или уничтожить. «Данная программа очень четка и понятна, а какая программа имеется у Армении? Неужели кто-то действительно считает, что с Азербайджаном может быть подписан мирный договор? Нет! Не случайно в Баку все чаще звучат заявления о том, что Ереван якобы является их исторической землей», - заявил лидер НДС, добавив, что Азербайджан, согласно своей программе, пытается отделить Армению и Арцах, проглотить Нагорный Карабах, после чего взяться за Армению. «Работа в данном направлении ведется в параллельном режиме. Это означает, что мы не сможем решить наши проблемы в отрыве друг от друга. Эти проблемы взаимосвязаны друг с другом, и одна сторона в отрыве от другой просто умрет», - отметил Манукян.

Он указал на действия народа и властей Арцаха. «Они проявляют стойкость и ведут борьбу, демонстрируя силу. Они не идут на поводу у Азербайджана, отказываясь принимать хлеб по азербайджанской дороге, предпочитая голод капкану. Эта ситуация будет вписана в мировую историю золотыми буквами, потому что редко, когда такое происходит, когда 120 тысяч человек, в том числе, женщины, дети и старики не желают сдаваться, тем самым, защищая свою родину», - подчеркнул Манукян.

Он привлек внимание собравшихся на поведение властей Армении в этой ситуации, которые готовы сдать Арцах в обмен на иллюзорный мир. По мнению политика, подобное поведение не только недопустимо, но и неверно с политической точки зрения. В 1992 году, продолжил Манукян, ситуация тоже казалась безнадежной, когда враг в разы превосходил армянские силы в живой силе и технике, но в итоге проиграл. "Пашинян говорит, что нужны международные структуры, которые обеспечат безопасность Карабаха. Ничего подобного. Интересы и цели нашего народа будут решаться не в Москве, Брюсселе, Вашингтоне или Анкаре, а в Ереване. Если мы, как Карабах, с той же твердостью и упрямством сплотимся вокруг наших принципов, мир будет считаться с нами. Мы должны сформировать свои задачи, а потом искать кто решит их с нами, а не находить союзников, а потом решать здесь те задачи, которые они хотят", - добавил Манукян.

Исходя из опыта комитета «Карабах», лидер НДС предложил сформировать комитет национального движения для того, чтобы переломить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что для борьбы во имя Арцаха нельзя ограничиваться одними лишь митингами, необходимо сформировать единый орган в лице комитета, который продемонстрирует миру, что Армения готова бороться. Главной задачей нового органа должна стать смена власти в Армении. В свою очередь, партии должны договориться между собой о том, что будут подчиняться решениям комитета, состав которого должен состоять из лиц, приемлемых для народа.