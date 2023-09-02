Суббота, 2 Сентября 2023 15:41

АрмИнфо. Попытки приравнять Лачинский коридор к каким-то иным дорогам непозволительны. Об этом 2 сентября журналистам заявил министр иностранных дел Арцаха Сергей Газарян.

По его словам, арцахская сторона открыта для обсуждений здравых предложений, но нельзя заставлять ее к принятию опасных инициатив.

Министр подчеркнул, что независимо от заявлений ответственных международных структур, власти и народ Арцаха руководствуются собственными видениями.

Говоря об инициативе азербайджанской стороны в течение 24 часов открыть Лачинский коридор при одновременном открытии дороги Агдам- Степанакерт, Газарян отметил, что власти Азербайджана не выполняют даже принятые на себя обязательства, в том числе, в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, России и Азербайджана. <С того времени Баку не выполнил практически ни один из пунктов данного документа, и по этой причине нет оснований доверять новой инициативе>, - отметил министр, выразив при этом надежду на скорое освобождение из азербайджанской тюрьмы арестованных трех молодых жителей Арцаха.