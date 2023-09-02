Суббота, 2 Сентября 2023 15:32

АрмИнфо. Одной из главных гарантий предотвращения проводимой Азербайджаном в отношении народа Арцаха геноцидальной политики может стать международное признание Республики Арцах. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха по случаю 32-ой годовщины провозглашения Республики.

Как отмечается в заявлении, 32 года назад, 2 сентября 1991 года, на совместной сессии Нагорно- Карабахского областного и Шаумянского районного Советов народных депутатов была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. С 5 июля 1921 года, с момента противоправного подчинения Азербайджану и на всем протяжении пребывания в составе Азербайджанской ССР, в Нагорном Карабахе усиливалась политика апартеида и дискриминации, создавалась атмосфера ненависти и нетерпимости по отношению к коренному армянскому народу, что привело к вооруженным столкновениям, человеческим жертвам и массовой депортации мирного населения армянских сел.

С целью предотвращения губительного хода развития событий, говорится далее в заявлении, народ Нагорного Карабаха воспользовался своим правом, закрепленным действующей Конституцией и законами СССР, а именно положением Закона Верховного Совета СССР <О выходе союзных республик из состава СССР> от 3 апреля 1990 года, согласно которому <за народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе>. Независимость Нагорного Карабаха была вновь подтверждена результатами состоявшегося 10 декабря того же года всенародного референдума, а также Декларацией о независимости, принятой на первой сессии Верховного Совета НКР 6 января 1992 года.

"Три десятилетия спустя Азербайджан в результате развязанной им широкомасштабной войны оккупировал значительную часть территории Республики Арцах. Преследуя цель добиться окончательной деарменизации Арцаха, с декабря 2022 года по сегодняшний день, в течение вот уже почти 9 месяцев, Азербайджан, игнорируя положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, юридически обязательные решения Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека, а также многочисленные призывы международного сообщества, держит 120-тысячное население Арцаха в полной осаде, лишая его всех основных прав и свобод, создавая невыносимые условия для жизни и обрекая его на голод. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также постоянные угрозы властей Азербайджана в адрес арцахцев и призывы учинить над ними расправу, одной из главных гарантий предотвращения проводимой в отношении народа Арцаха геноцидальной политики может стать международное признание Республики Арцах.

Выражая признательность всем нашим сынам, боровшимся за свободу и право народа Арцаха на самоопределение, и преклоняясь перед памятью наших героев, павших в трех арцахских войнах, вновь подтверждаем, что Арцах был и остается стержнем общеармянского единства, продолжая избранный им путь и борясь за наше достойное существование. Призываем всех международных акторов, вовлеченных в процесс урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, предпринять неотложные и действенные шаги для предотвращения этнической чистки Арцаха и изгнания его коренного народа с Родины>, - подчеркивается в заявлении МИД.