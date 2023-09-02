Суббота, 2 Сентября 2023 15:26

АрмИнфо.<Долг каждого из нас - не оставить напрасной пролитую кровь наших отцов, братьев и сестер>, - говорится в поздравительном послании председателя Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна по случаю 32-ой годовщины принятия Декларации о независимости.

По словам Ишханяна, одним из основных этапов становления арцахской государственности стало 2 сентября 1991 года, когда было принято решение о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики. "Наша страна утвердилась как армянское государство, уважая и соблюдая принципы Всеобщей декларации прав человека, Международного соглашения об экономических, социальных и культурных правах, Международного соглашения о гражданских и политических правах>. За 32 года Арцах пережил 2 масштабные войны, мы испытали радость победы, сформировались государственные институты, страна развивалась и процветала, но враг поставил перед собой цель полностью уничтожить Республику Арцах, развязав в 2020 году войну>, - отметил спикер карабахского парламента.

Он отметил, что на данном этапе борьбы поле битвы за государственность Арцаха расширилось. Армяне республики преодолевают бытовые трудности и охраняют рубежи на передовых позициях. <Мы стоим, потому что наш долг - не допустить, чтобы пролитые кровь и пот наших отцов, сестер, братьев и детей пропали даром. Поздравляю всех нас с Днем Республики, желаю сил и мужества, выдержки, терпения, достойного и благополучного будущего>, - говорится в обращении.

Поздравил арцахцев и бывший государственный министр Арцаха, координатор общественного движения <Фронт безопасности и развития Арцаха> Рубен Варданян. По его словам, спустя 32 года после провозглашения Республики Арцах, республика сталкивается с экзистенциальной опасностью. Армения, как отметил Варданян, сталкивается с той же онтологической опасностью, поскольку тезисы о том, что, отдав Арцах, Армения получит мир, являются ложными. <Вчерашняя провокация со стороны Азербайджана еще раз доказывает, что Азербайджан не удовлетворится оккупацией Арцаха, их цели идут гораздо дальше. То, что переживает армянский народ в Арцахе, да и в Армении, с уверенностью можно назвать одной из самых тяжелых страниц нашей истории. На этом историческом рубеже для нас самое главное - достойно преодолеть этот этап, и опыт этого у нас есть>, - подчеркнул политик. Он заметил, что даже 32 года назад принять это решение было нелегко, но оно было принято потому, что это был единственный способ сохранить Арцах армянским, предотвратить дальнейшие акты геноцида против армян Арцаха и обеспечить достойную жизнь. <Сегодня мы столкнулись с той же проблемой. Для меня, как человека, реализующего различные проекты в Арцахе более 20 лет и принявшего решение переехать в Арцах ровно год назад, совершенно очевидно, что армяне Арцаха не изменили своего решения. Для них никакой голод и страдания, даже смерть не так страшны, как потеря Родины, свободы и достоинства. Что сегодня нужно Арцаху и арцахским армянам? Нам нужна Армения, все армяне, чтобы поддержать нашу борьбу и сопротивление. Нам нужно, чтобы все армяне осознали, что вопрос Арцаха - это вопрос национального достоинства, это также вопрос безопасности Армении и защиты армянского мира. Нам нужно, чтобы власти Армении не делали опасных заявлений о судьбе Арцаха за спиной арцахских армян. Они не только не способствуют облегчению ситуации, но и создают проблемы для самой Республики Армения. Нам необходимо, чтобы основополагающие принципы и ценности наших двух государств были сохранены. Какими бы трудными ни были времена, эти принципы не подлежат изменению, потому что именно способность сохранять эти принципы является показателем становления и укрепления государств. Совместными усилиями мы должны добиться того, чтобы Азербайджан первым был вынужден открыть Бердзорский (Лачинский) коридор. В Армении, Арцахе и Диаспоре мы должны суметь объединиться и поддержать друг друга. Давайте заставим Азербайджан почувствовать преимущество сетевой нации и ее влияние. Сделаем так, чтобы руководство страны, которое обрекает на голод 120 тысяч человек и 30 тысяч детей, было презираемо в цивилизованном мире. И мы покажем всему миру, что никакое азербайджанское давление, никакой голод не смогут заставить живущих в Арцахе армян отказаться от права свободно, независимо и достойно жить на своей земле>, - говорится в обращении Рубена Варданяна.