Суббота, 2 Сентября 2023 15:25

АрмИнфо.Армия обороны Нагорного Карабаха опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороны.

Согласно сообщению пресс-службы АО, 1 сентября текущего года министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию о том, что якобы в этот день с 11:15 по 11:36 и с 13:30 по 13:58 соответствующие подразделения министерства обороны Арцаха подавляли систему GPS- позиционирования гражданских самолетов, летевших по маршрутам Париж-Пекин и Тель-Авив-Баку через воздушное пространство Нагорного Карабаха.

"Сообщение Минобороны Азербайджана не имеет ничего общего с реальностью. Как мы уже неоднократно отмечали, самолеты, летающие по указанным маршрутам, не пересекают воздушные границы Арцаха. Примечательно также то, что ни одна компания или страна, эксплуатирующая самолет, подвергшийся радиоподавлению, никогда не подавала никаких жалоб по этому поводу. Периодически распространяя подобные ложные заявления, Азербайджан стремится отвлечь внимание международного сообщества от гуманитарной катастрофы, вызванной незаконной блокадой Лачинского коридора, и подготовить информационную базу для очередной провокации. Напомним еще раз, что на протяжении всех боевых действий в 2020 году и после них именно азербайджанская сторона последовательно наносила удары по гражданской инфраструктуре Республики Арцах, блокируя Лачинский коридор, нарушая газо- и электроснабжение, подавляя доступ к Интернету и мобильной связи", - говорится в сообщении АО Арцаха.