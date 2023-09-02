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АрмИнфо.Армия обороны Нагорного Карабаха опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороны.
Согласно сообщению пресс-службы АО, 1 сентября текущего года министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию о том, что якобы в этот день с 11:15 по 11:36 и с 13:30 по 13:58 соответствующие подразделения министерства обороны Арцаха подавляли систему GPS- позиционирования гражданских самолетов, летевших по маршрутам Париж-Пекин и Тель-Авив-Баку через воздушное пространство Нагорного Карабаха.
"Сообщение Минобороны Азербайджана не имеет ничего общего с реальностью. Как мы уже неоднократно отмечали, самолеты, летающие по указанным маршрутам, не пересекают воздушные границы Арцаха. Примечательно также то, что ни одна компания или страна, эксплуатирующая самолет, подвергшийся радиоподавлению, никогда не подавала никаких жалоб по этому поводу. Периодически распространяя подобные ложные заявления, Азербайджан стремится отвлечь внимание международного сообщества от гуманитарной катастрофы, вызванной незаконной блокадой Лачинского коридора, и подготовить информационную базу для очередной провокации. Напомним еще раз, что на протяжении всех боевых действий в 2020 году и после них именно азербайджанская сторона последовательно наносила удары по гражданской инфраструктуре Республики Арцах, блокируя Лачинский коридор, нарушая газо- и электроснабжение, подавляя доступ к Интернету и мобильной связи", - говорится в сообщении АО Арцаха.
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|Армия обороны Нагорного Карабаха опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороны
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|Замглавы МИД РА и посол ЕС подчеркивают необходимость снятия незаконной блокады Лачинского коридора
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|ЕС призывает Армению и Азербайджан избегать дальнейшего насилия
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|Правящая партия также отказалась от проведения сегодняшней агиткампании
|В Минобороны Армении сообщили о 4 погибших в результате вражеской провокации
|Араик Арутюнян представил новоназначенного госминистра Арцаха Самвела Шахраманяна
|Правительство Армении направило Римский статут МУС в парламент на ратификацию
|В Минобороны Армении сообщили о снижении градуса напряженности на линии соприкосновения с Азербайджаном
|Споуксмен Мишеля рассказалa когда начались обсуждения по дороге Акна-Степанакерт и призвалa Ереван и Баку к смелым компромиссным решениям
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|Омбудсмен Армении: Агрессивное поведение ВС Азербайджана грубо нарушает принципы международного права, представляет реальную угрозу праву на жизнь и безопасность гражданского населения, а также другим фундаментальным правам
|Минобороны Армении обнародовало видео с доказательствами концентрации врагом допресурсов в направлении Сотка
|Вражеские силы продолжают наносить удары по позициям ВС Армении из минометов и беспилотников
|Мнение: Если армянские власти продолжат действовать в том же духе, то Армения просто будет разорвана ключевыми игроками региона, к великому удовольствию Баку и Анкары
|Президент Арцаха обратился в Национальное Собрание республики с заявлением о своей отставке
|В Арцахе арестованы лица, стрелявшие по зданию администрации президента республики
|Враг скапливает военную технику и живую силу у границ Армении
|В Армении впервые установили спутниковый датчик на беркуте
|В Минобороны Армении опровергли очередную вражескую дезинформацию
|ЮКЖД запустила электропоезд Гюмри-Ванадзор- Гюмри
|В условиях нынешней обстановки различные участки передовых позиций будут находиться в состоянии высокого риска напряженности - депутат НС
|ANCA призывает Сенат заблокировать все дипкандидатуры, предложенные Байденом в Госдеп, пока он не примет решительные меры по прорыву азербайджанской блокады Арцаха
|В результате вражеской провокации на армяно-азербайджанской границе у ВС Армении двое погибших и один раненный
|ANCA приветствует введение поправок, запрещающих оказание американской военной помощи Азербайджану
|Жозеп Боррель призвал Азербайджан разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром
|МИД Азербайджана назвал неприемлемыми заявления США о блокаде в регионе
|МОНКС намерено содействовать внедрению более эффективных регулирований в сфере отечественного кинопроизводства
|ЕСПЧ потребовал от Азербайджана представить информации о троих гражданских лицах, похищенных в Лачинском коридоре
|Секретарь СБ Армении и личный представитель главы МИД России обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Ерванд Захарян обвиняется в злоупотребления служебными полномочиями по делу о незаконной продаже <Кукурузника>
|Маркедонов: Отставка президента или отставка непризнанной республики?
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Лавров: Анкара может сыграть конструктивную роль в Закавказье
|Для продолжения вещания радио Sputnik в Нагорном Карабахе необходимо разрешение Баку: Гендиректор медиагруппы
|Все по закону: Группа компаний Галакси обвиняет Генпрокуратуру в нанесении ущерба деловой репутации компании
|Паруйр Ованнисян и Игорь Ховаев отметили необходимость перезапуска Лачинского коридора
|Замглавы МИД России и посол РА в РФ обсудили проблематику армяно-азербайджанской нормализации
|Госдеп: представители Степанакерта и Баку должны незамедлительно встретиться
|Баку обвинил Ереван в обстреле. МО Армении опровергло информацию
|ВТБ (Армения) поддержал выход нового издания книги Сагатела Арутюняна
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