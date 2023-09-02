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АрмИнфо. 1 сентября заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян принял нового главу делегации Европейского Союза в Республике Армения, посла Василиса Марагоса в связи с вручением копии верительных грамот.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи собеседники затронули ряд вопросов повестки многоплановых отношений между Арменией и Евросоюзом, поддержки ЕС амбициозной программы реформ, направленных на демократическое развитие Армении, активизации политического диалога, а также дальнейшее расширение и углубление повестки дня сотрудничества.
Заместитель министра иностранных дел РА представил своему коллеге ситуацию с безопасностью в регионе и усилия Армении по установлению мира. Состоялся обмен мнениями о процессе регулирования армяно-азербайджанских отношений, решении вопросов безопасности и прав народа Нагорного Карабаха. Была подчеркнута необходимость снятия незаконной блокады Лачинского коридора, а также исключения угрозы применения силы со стороны Азербайджана. В контексте последнего армянская сторона высоко оценила посреднические усилия ЕС и предметные шаги, направленные на стабилизацию ситуации, в том числе, размещение миссии ЕС в Армении.
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|Минобороны Армении обнародовало видео с доказательствами концентрации врагом допресурсов в направлении Сотка
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|В условиях нынешней обстановки различные участки передовых позиций будут находиться в состоянии высокого риска напряженности - депутат НС
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|В результате вражеской провокации на армяно-азербайджанской границе у ВС Армении двое погибших и один раненный
|ANCA приветствует введение поправок, запрещающих оказание американской военной помощи Азербайджану
|Жозеп Боррель призвал Азербайджан разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром
|МИД Азербайджана назвал неприемлемыми заявления США о блокаде в регионе
|МОНКС намерено содействовать внедрению более эффективных регулирований в сфере отечественного кинопроизводства
|ЕСПЧ потребовал от Азербайджана представить информации о троих гражданских лицах, похищенных в Лачинском коридоре
|Секретарь СБ Армении и личный представитель главы МИД России обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Ерванд Захарян обвиняется в злоупотребления служебными полномочиями по делу о незаконной продаже <Кукурузника>
|Маркедонов: Отставка президента или отставка непризнанной республики?
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