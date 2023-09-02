Суббота, 2 Сентября 2023 15:22

АрмИнфо. 1 сентября заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян принял нового главу делегации Европейского Союза в Республике Армения, посла Василиса Марагоса в связи с вручением копии верительных грамот.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи собеседники затронули ряд вопросов повестки многоплановых отношений между Арменией и Евросоюзом, поддержки ЕС амбициозной программы реформ, направленных на демократическое развитие Армении, активизации политического диалога, а также дальнейшее расширение и углубление повестки дня сотрудничества.

Заместитель министра иностранных дел РА представил своему коллеге ситуацию с безопасностью в регионе и усилия Армении по установлению мира. Состоялся обмен мнениями о процессе регулирования армяно-азербайджанских отношений, решении вопросов безопасности и прав народа Нагорного Карабаха. Была подчеркнута необходимость снятия незаконной блокады Лачинского коридора, а также исключения угрозы применения силы со стороны Азербайджана. В контексте последнего армянская сторона высоко оценила посреднические усилия ЕС и предметные шаги, направленные на стабилизацию ситуации, в том числе, размещение миссии ЕС в Армении.