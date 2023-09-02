Суббота, 2 Сентября 2023 15:19

АрмИнфо.Россия пытается свою бездеятельность, а в чем то и неспособность в вопросе Нагорного Карабаха переложить на армянскую сторону. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, комментируя недавнее заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Напомним, что 30 августа Захарова заявила, что нынешняя ситуация в Лачинском коридоре стала следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. "Это было зафиксировано по итогам саммитов с участием лидеров двух стран под эгидой Европейского союза в октябре 2022 года и мае 2023 года", - сказала она. "Я видел это заявление, суть которого сводилась к тому, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года. Но территориальную целостность Азербайджана признала как раз сторона, которая должна была выступить гарантом реализации достигнутых договоренностей. 17 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин прямо заявил, что Нагорный Карабах был, есть и останется неотъемлемой частью Азербайджана. Допустим, армянская сторона сделала какое-то заявление, но есть заявление от 9 ноября 2020 года, под которым есть подписи трех стран, в котором говорится, что Лачинский коридор является территорией шириной в 5 км, которая находится под юрисдикцией российских миротворцев. Возникает вопрос: где эта территория и где российские миротворцы?", - задал вопрос Симонян.

Он заметил, что Армения ни при каких властях в течение 30 лет не имела территориальных претензий к Азербайджану, не признавая Арцах в

качестве независимого государства. "Россия пытается этим сказать, что больше не является гарантом, как предусмотрено заявлением от 9 ноября? Если да - то об этом надо сказать прямо", - заявил Симонян.

Отвечая на вопрос о том, с чем связано подобное поведение Москвы, спикер отметил, что Россия сегодня находится в очень сложной ситуации, связанной с войной в Украине. В то же время он допустил, что предлагаемые коридоры через Армению имеют долгосрочные перспективы, а также преследуют геополитические интересы, в том числе, и интересы России.

Прокомментировал Ален Симонян и обвинения в том, что власть Армении пытается вытеснить Россию из региона. "Если говорить разговорным языком, то мы говорим следующее, если у вас есть обязательства защищать нас, то защищайте, а не говорите, мол, вы сделали заявление, поэтому мы не можем вас защитить. Это ложное утверждение",

- сказал Симонян, добавив, что американские и европейские партнеры также используют двойные стандарты, покупая российский газ через Азербайджан.