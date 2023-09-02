Суббота, 2 Сентября 2023 15:18

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян примет участие в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. Об этом, как передает РИА Новости, свидетельствует обновленный график общих прений.

Согласно графику, выступление главы МИД Армении запланировано на 23 сентября.

В первый день прений, 19 сентября, первым выступит президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, затем лидер США Джо Байден.

Седьмым по счету ожидается выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В этот же день будут выступать, согласно графику, президенты Украины Владимир Зеленский и Ирана Ибрахим Раиси. Выступят с речами также лидеры Венгрии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.

В числе выступающих на следующий день - президенты Южной Кореи, Эстонии, Литвы, Латвии, Болгарии, Таджикистана, Монголии.

23 сентября, помимо Мирзояна, с трибуны Генассамблеи выступят главы МИД России, Азербайджана, Мексики, Австралии, Беларуси, Франции, ОАЭ, Австрии, Саудовской Аравии, а также вице-премьер Великобритании.

На заключительный день недели, 26 сентября, запланированы выступления

глав МИД Индии, Сирии, Венесуэлы, Дании, Мали.

Всего в мероприятии ожидается участие 99 глав государств, 48

премьер-министров и 32 министров иностранных дел.