Суббота, 2 Сентября 2023 15:16

АрмИнфо. В ходе трехсторонней встречи, состоявшейся в Брюсселе 15 июля с участием руководителей Армении, Азербайджана и председателя Европейского совета не было достигнуто никакой договоренности об альтернативных маршрутах перевозки грузов в Нагорный Карабах.

Об этом говорится в ответа пресс- секретаря Министерства иностранных дел РА Ани Бадалян на вопрос СМИ о заявлении МИД Азербайджана о том, что в ходе данной встречи якобы была достигнута договоренность о перевозке грузов другими маршрутами.

<Мы хотели бы подчеркнуть, что в ходе трехсторонней встречи, состоявшейся в Брюсселе 15 июля с участием руководителей Армении, Азербайджана и Председателя Европейского совета, не было достигнуто никакой договоренности об альтернативных маршрутах перевозки грузов в Нагорный Карабах. Кроме того, Республика Армения не имеет полномочий и не может обсуждать вопросы, связанные с иными путями перевозки грузов в Нагорный Карабах. Республика Армения многократно подтверждала свою принципиальную позицию об абсолютной необходимости прекращения незаконного блокирования Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября, 2020 год и юридически обязывающими решениями Международного Суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года>, - говорится в ответе пресс-секретаря.

Кроме того, как заметила Ани Бадлян, заявления, сделанные председателем Европейского совета после встречи 15 июля, а также его пресс-секретарем 1 сентября, не указывают на такое "соглашение". "В духе своей установившейся модели поведения, Азербайджан пытается манипулировать различными заявлениями по этому вопросу и представлять их в качестве договоренности. В своих заявлениях международные партнеры постоянно и недвусмысленно подчеркивали важность прекращения блокирования Лачинского коридора и безальтернативность обязательства Азербайджана прекратить блокирование Лачинского коридора. Мы вновь решительно подчеркиваем, что на повестке дня Республики Армения стоит лишь вопрос о прекращении блокирования Лачинского коридора - дороги, обеспечивающей беспрепятственную связь между Арменией и Нагорным Карабахом, и Армения не собирается вовлекаться в обсуждения о каких бы то ни было иных дорогах", - отмечается в ответе.