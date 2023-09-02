Суббота, 2 Сентября 2023 15:14

АрмИнфо.Все заявления об отсутствии Нагорного Карабаха в качестве территориальной единицы и решении нагорно-карабахской проблемы беспочвенны до тех пор, пока не будут окончательно решены вопросы безопасности и защиты прав армян Нагорного Карабаха. Об этом говорится в поздравительном послании соотечественникам премьер-министра РА Никола Пашиняна в связи с 32-ой годовщиной принятия Декларации о независимости Нагорного Карабаха.

Как передает пресс-служба правительства РА, в своем обращении глава армянского правительства отметил, что 32 года назад в этот день на совместной сессии депутатов Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумяновского района, была принята Декларация о независимости, в соответствии с правом народов на самоопределение. В тот период, как отметил Пашинян, армяне Нагорного Карабаха стали свидетелями резни в Сумгаите, Баку и Кировабаде, и принятие Декларации было обусловлено онтологической угрозой.

"В результате 44-дневной войны и сегодня наши соотечественники, проживающие на своей родине в Нагорном Карабахе, сталкиваются с угрозой этнических чисток в результате политики Азербайджана, в связи с незаконным блокированием Лачинского коридора, прекращением поставки необходимых продуктов питания, газа и электричества. Международное сообщество также является свидетелем происходящих процессов. В ходе обсуждений вопроса о Нагорном Карабахе в Совете Безопасности ООН было указано на наличие гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе и тот факт, что жизнь и безопасность 120-тысячного населения Нагорного Карабаха находятся под угрозой. При этом было подчеркнуто, что решения Международного Суда от 22 февраля и 6 июля 2023 года об обеспечении бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор не выполнены Азербайджаном", - отметил премьер- министр РА.

Он добавил, что Ереван ожидает от международного сообщества приложения усилий для предотвращения реализации политики этнической чистки в Нагорном Карабахе. Армения, Нагорный Карабах и международное сообщество четко зафиксировали, что всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование конфликта должно происходить исключительно посредством мирного процесса, включая диалог Баку- Степанакерт в рамках международного механизма. Мы помним всех наших героев, павших за Родину, и преклоняемся перед ними. Республика Армения продолжит свои усилия по обеспечению нормальной жизнедеятельности, безопасности и защите прав жителей Нагорного Карабаха>, - отметил глава армянского правительства.

Отметим, что 2 сентября в Арцахе отмечается День республики. В этот день в 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята декларация <О провозглашении Нагорно-Карабахской Республики>. В проведенном 10 декабря того же года референдуме приняло участие более 80% населения области, и 98% из них проголосовало в пользу независимости.

Однако сегодня республика столкнулась с серьезнейшими вызовами, связанными с итогами 44-дневной войны и полной блокадой Лачинского коридора, что привело к гуманитарному кризису в НКР. В связи со сложившейся ситуацией партия АРФ "Дашнакцутюн" 2 сентября вечером созывает в Ереване митинг в защиту Арцаха. Ранее на своей странице в Facebook депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян написал, что находясь в блокаде 9 месяцев, Арцах продолжает сопротивляться врагу. "Борьба Арцаха - это борьба всех нас. 2 сентября, в День независимости Республики Арцах, присоединяйтесь к митингу в поддержку Арцаха, покажите, что вы с Арцахом, добавьте свой голос к голосу тысяч других соотечественников, покажите, что Арцах не одинок, покажите, что мы хозяева нашей Родины и мы едины. Итак, 2 сентября на площади Свободы, в 18:00", - написал оппозиционер.