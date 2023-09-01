Пятница, 1 Сентября 2023 22:59

АрмИнфо. Министерство обороны вечером поступило с сообщением о том, что в ведомство поступило новая информация от врачей, согласно которой в результате неоднократных интенсивных реанимационных мероприятий у раненного сегодня в районе Сотка военнослужащего Нарека Погосяна восстановилось сердцебиение.

Сообщается, что у военнослужащего тяжелое огнестрельное ранение, он находится в крайне тяжелом состоянии, продолжаются реанимационные мероприятия по спасению его жизни.

Министерство обороны удаляет имя Нарека Погосяна из предыдущего сообщения, в котором Нарек оказался среди убитых, и просит прощения у общественности и семьи солдата.