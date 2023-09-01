Пятница, 1 Сентября 2023 18:21

АрмИнфо.В Одессе 1 сентября свои двери для учеников открыла международная украинско-армянская школа, расположенная на Гагаринском плато. Об этом сообщает издание AnalitikaUA.net.

Обучение в школе, где армянский язык интегрирован в основную учебную программу, начинается с первого класса с учителями-носителями языка из Армении. Для комфортного погружения в языковую среду в школе также создан специальный курс <Культура и история Армении>. Помимо этого, в данном учреждении углубленно изучают украинский, английский и другие языки.

Соглсно источгнику, ученики распределяются по малокомплектным классам, учителя обеспечивают индивидуальный подход к каждому ребенку. Кроме освоения новых знаний, школьники также укрепляют здоровье, активно занимаются спортом, чему способствует расположение школы в прибрежном курортном районе города.

Школа работает при поддержке министерств образования Украины и Армении