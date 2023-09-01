Пятница, 1 Сентября 2023 18:20

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Айгепат;

в Котайкской области:

10։30-16։30 общины Агверан, Арзакан, Бжни, садоводческая компания “Бжни”, газозаправочная станция “Ашнах”, станции компаний “Юком”, “Вивасел-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

12։00-17։00 села Норашен, Петровка, Дзорамут, Гогаван.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 село Артени;

в Араратской области:

10։00-11։00 село Сисаван;

10։00-13։00 частично села Ванашен, Севакаван, Урцадзор;

10:30-15:30 частично село Айгепат;

в Вайоц Дзоркой области:

11։00-13։00 частично села Гладзор, Вернашен;

в Котайкской области:

10:00-16:30 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։00-16:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 село Сарнахбюр в Анийском регионе;

в Сюникской области:

09:20-11:00 жилые дома 6, 7 на улице Ширванзаде в городе Каджаран.