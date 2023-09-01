Пятница, 1 Сентября 2023 18:19

АрмИнфо.Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных у сёл Сотк и Норабак Гегаркуникской области Республики Армения, в результате чего с армянской стороны зафиксировано 4 погибших и 1 раненый. Об этом говорится в заявлении МИД Армении в связи с сегодняшней вражеской провокацией.

В ведомстве добавили, что Вооруженные силы Азербайджана также использовали минометы и беспилотники.

<За этот период Республика Армения многократно предупреждала, что Азербайджан с целью проведения заранее спланированных военных операций намеренно и систематически распространяет дезинформацию. Посягательства на территориальную целостность Армении параллельно с воинственной риторикой и заявлениями азербайджанской стороны на разных уровнях и различными государственными СМИ относительно притязаний на суверенные территории Республики Армения представляют собой продолжением агрессивной политики Баку решения существующих проблем силой или угрозой силой, а также навязывания своей воли>,- констатировали в МИД РА.

Официальный Ереван обратил внимание, что на фоне адресных призывов прекратить незаконное блокирование Кашатагского (Лачинского) коридора и растущего давления эта провокация со стороны Азербайджана также направлена на отвлечение внимания международного сообщества и уклонение от выполнения своих обязательств.

<Мы решительно осуждаем подобное агрессивное поведение Азербайджана, которое сопровождается фактической осадой народа Нагорного Карабаха посредством незаконного блокирования Кашатагского коридора, продолжающегося уже более 8 месяцев, и которое может стать серьезным препятствием усилиям по установлению стабильности и долгосрочного мира в регионе>, - подчеркнули в Ереване.

Вместе с тем, внешнеполитическое ведомство отметило, что Республика Армения вновь подтверждает свою принципиальную позицию: все подразделения ВС Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении.

<Мы призываем международное сообщество и акторов, заинтересованных в реальной стабильности в регионе, сдержать ежедневно растущий максимализм в поведении Азербайджана с применением всех существующих механизмов и посредством активных и конкретных шагов, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации и направить Азербайджан в конструктивное русло>,- подытожили в МИД РА.