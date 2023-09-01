Пятница, 1 Сентября 2023 18:17

АрмИнфо. Неприемлема позиция властей Армении относительно признания Арцаха частью Азербайджана, которая не имеет никакого морального, юридического и безопасного обоснования. Об этом говорится в заявлении Верховного Духовного совета (Синод) Армянской Апостольской Церкви.

<Высший духовный совет, обратившись к экзистенциальным вызовам, стоящим перед Родиной, и создавшейся в результате них ситуации в Республиках Армения и Арцах, отмечает, что нынешняя ситуация в жизни страны вызывает крайнее беспокойство.

Риторика властей Азербайджана, а также предпринятые шаги свидетельствуют о том, что последние официально преследуют политику оккупации Республики Арцах, но и суверенных территорий Республики Армения и уничтожения следов этнической армянской идентичности и наследия, с целью уничтожения армянской государственности.

Азербайджан не только не прекращает блокаду Арцаха, но и продолжает осуществлять свою политику геноцида с новыми проявлениями враждебности и насилия. Вся государственная и общественная пропагандистская машина Азербайджана направлена на распространение ложной и сфабрикованной информации против армянской государственности и всего армянского народа на широких общественных площадках посредством антиисторических тезисов.

Непропорциональная реакция и поведение властей Армении более чем тревожно в связи со сложным и опасным развитием событий. Неприемлема позиция властей Армении относительно признания Арцаха частью Азербайджана, которая не имеет никакого морального, юридического и безопасного обоснования и абсолютно не соответствует коллективным ожиданиям и национальным интересам нашего народа. Суверенитет и территориальная целостность Армении не подлежат обсуждению, право на самоопределение, реализуемое референдумом народа Арцаха, неоспоримо.

Высший духовный совет высоко оценивает усилия международных институтов в направлении урегулирования арцахской проблемы. Однако в условиях непосредственных угроз, стоящих перед армянами Арцаха, шаги и инициативы, реализуемые международными структурами, к сожалению, продолжают оставаться неадекватными.

В целях преодоления экзистенциальных вызовов, стоящих перед Родиной, власти РА обязаны принять меры, которые позволят консолидировать весь потенциал и возможности национальных, политических и общественных структур в Армении, Арцахе и Диаспоре. Родина едина, армянская государственность - священная реликвия каждого армянина.

В преддверии Дня Республики Арцах 2 сентября Высший духовный совет поддерживает отважный народ Арцаха в его героической борьбе за свободную, независимую и достойную жизнь на родине.

Призыв Высшего Духовного Совета народу - трезво оценить ситуацию в стране, отказаться от безразличия, взять на себя ответственность за Родину и повсеместно стать участником и сторонником программ и мероприятий, направленных на защиту независимости Арцаха>, - говорится в заявлении Синода