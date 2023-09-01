Пятница, 1 Сентября 2023 18:15

АрмИнфо.Правящая партия <Гражданский договор> отказалась от проведения сегодняшней агиткампании. Об этом написал на своей странице в Facebook глава предвыборного штаба <ГД> Армен Памбухчян.

Отметим, что от проведения сегодняшней агиткампании отказались блок <Мать Армения>, партии <Страна для жизни>, <Национальный прогресс>, <Во имя социальной справедливости>.

Напомним, что сегодня в результате вражеской провокации в направлении Сотка один армянский военный получил ранения, еще 4 погибли. ВС Азербайджана вели огонь из стрелкового оружия и минометов в направлении армянских позиций, расположенных на Соткском и Норабакском направлениях.