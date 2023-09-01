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АрмИнфо. Правительство Армении сегодня направило Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в Национальное собрание на ратификацию. Об этом сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы правительства.
Напомним, что Армения подписала Римский статут (договор о Международном уголовном суде, МУС) 17 июля 1998 года, но не ратифицировала его, так как КС в 2004 году признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции, действовавшей на тот момент. В конце 2022 года правительство Армении обратилось в КС по вопросу проверки конституционности Римского статута. В Ереване отмечали, что ратификация данного документа позволит инициировать в МУС разбирательства против Азербайджана за военные преступления. 24 марта 2023 года Конституционный суд РА признал обязательства Армении по Римскому статуту МУС соответствующими Основному закону страны.
Напомним также, что 17 марта текущего года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
Между тем, еще в апреле с.г. вице-спикер Национального собрания РА Акоп Аршакян заявил, что Армения прислушалась к опасениям России из-за планов Еревана ратифицировать Римский статут и способна действовать, не нанося ущерб стратегическим отношениям двух стран. Он напомнил, что правительство Армении одобрило законопроект о ратификации Римского статута еще в декабре, а в январе обратилось за получением отзыва в Конституционный суд. Планы признать юрисдикцию МУС связаны со стремлением Еревана привлечь к ответственности Азербайджан за «агрессию» в отношении Армении, о чем еще в прошлом году говорил глава армянского Минюста Григори Минасян, указал Аршакян.
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|ANCA приветствует введение поправок, запрещающих оказание американской военной помощи Азербайджану
|Жозеп Боррель призвал Азербайджан разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром
|МИД Азербайджана назвал неприемлемыми заявления США о блокаде в регионе
|МОНКС намерено содействовать внедрению более эффективных регулирований в сфере отечественного кинопроизводства
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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|Паруйр Ованнисян и Игорь Ховаев отметили необходимость перезапуска Лачинского коридора
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|ВТБ (Армения) поддержал выход нового издания книги Сагатела Арутюняна
|С 1 сентября в Степанакерте будет действовать вторая социально-благотворительная столовая
|B Баку заявляют о возможности открытия Лачинского коридора в ближайшие дни
|В Армении с 1 сентября стартует поэтапное внедрение нового стандарта школьного образования
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|Ереван в жесткой форме ответил Захаровой
|МИД Азербайджана вызвал посла Франции
|Армения примет участие в XIV Международном фестивале "Александринский"
|Армения подпишет соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Грецией
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|Генерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случае
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