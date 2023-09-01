Пятница, 1 Сентября 2023 15:40

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля, Екатерина Касинге, выступилa с заявлением по армяно-азербайджанской нормализации.

Так, в заявлении споуксмена отмечается, что Мишель продолжает активно участвовать в продвижении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений.

При этом констатируется, что его усилия в последние недели, поддерживаемые спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и Кризису в Грузии Тойво Клааром, были сосредоточены в качестве приоритета на решении гуманитарной ситуации карабахских армян.

<Команда Клаара и президента Мишеля часто контактировала с Баку, Ереваном и представителями карабахских армян, чтобы выработать решение по разблокированию доступа.

Нынешняя гуманитарная ситуация на местах быстро ухудшается. Крайне важно принять меры для удовлетворения потребностей местного населения>, - отмечается в заявлении.

Вместе с тем добавляется, что президент Европейского совета предложил поэтапный подход, который будет отражать последовательность полноценной эксплуатации Кашатагского (Лачинского ) коридора и открытия агдамского (Акна) маршрута.

<Последовательность этих шагов и тип груза, который будет доставлен по каждой из этих дорог, а также сопутствующие процедуры были основой недавних дискуссий.

ЕС твердо убежден в том, что Лачинский коридор должен быть разблокирован в соответствии с прошлыми соглашениями и постановлением Международного Суда, и отмечает, что использование Агдамской дороги для поставок грузов также может быть частью конкретного и устойчивого решения по обеспечению неотложных и ежедневных поставок основные потребностей. Обсуждения этих элементов начались после последней встречи лидеров в Брюсселе 15 июля 2023 года>, - подчеркивается в заявлении пресс-секретаря Мишеля.

При этом обращается внимание, что Брюссель подчеркнул необходимость того, чтобы Баку разъяснил карабахским армянам порядок их передвижения через Кашатагский коридор в Армению и из Армении.

<Параллельно обмен мнениями был сосредоточен на скорейшем восстановлении поставок электроэнергии и газа карабахским армянам. Помимо текущей ситуации, ЕС подчеркнул необходимость устранения наследия конфликта, чтобы способствовать долгосрочному устойчивому разрешению.

Диалог между Баку и представителями армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, будет иметь важное значение в этом отношении. Права и безопасность карабахских армян должны быть гарантированы, а обсуждение конкретных условий должно начаться как можно скорее>, - подчеркнулa пресс-секретарь Мишеля.

Вместе с тем он добавил, что диалог между Баку и карабахскими армянами должен укреплять уверенность и доверие. <С этой целью ЕС представил различные предложения по международной поддержке этого процесса, а также по участию на местах для поддержки реализации достигнутых соглашений.

Все вышеперечисленные усилия преследуют только одну цель: обеспечить необратимую нормализацию отношений между Баку и Ереваном на благо всего населения на местах.

Настало время для смелых компромиссных решений, в том числе в свете сегодняшней эскалации.

ЕС участвует в этих усилиях вместе с другими международными игроками посредством регулярных личных контактов и обмена мнениями о том, как лучше всего справиться с нынешней неустойчивой ситуацией>, - резюмировалa пресс- секретарь Мишеля