Пятница, 1 Сентября 2023 14:31

АрмИнфо.Кандидат в мэры Еревана от блока <Мать Армения> Андраник Теванян приостанавливает агиткампанию и направляется к Сотку.

<Мы сегодня в рамках предвыборной агитации собирались провести встречу с жителями административного района Аван. Однако, как известно, Азербайджан совершил агрессию в направлениях Сотка и Норабака, есть погибшие, соболезную родным, есть раненый, атака врага продолжается. В связи с этим мы приостанавливаем наши встречи и агитационные визиты и направляемся к Сотку, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте и поддержать людей>, - заявил он в прямом эфире на своей странице в <Facebook> 1 сентября.

Как указал Теванян, <это, к сожалению, и есть повестка мира, к которой привела политика Пашиняна>.

Напомним, что сегодня в результате вражеской провокации в направлении Сотка один армянский военный получил ранения, еще двое погибли.По состоянию на 13:30 подразделения ВС Азербайджана продолжают вести огонь из стрелкового оружия и минометов в направлении армянских позиций, расположенных на Соткском и Норабакском направлениях.-