Пятница, 1 Сентября 2023 13:12

АрмИнфо. Азербайджан скапливает военную технику и живую силу у границ Армении. Об этом сообщает пресс-служба МО Армении.

<В результате мониторинга соответствующих подразделений ВС Армении зафиксированы меры концентрации военной техники и дополнительного личного состава ВС Азербайджана на Соткском направлении, сообщает Министерство обороны Армении>,- добавили в ведомстве.

В МО РА сообщило также, что вражеские силы держат под огнем позиции ВС Армении в направлении Сотка и Норабака. У армянской стороны двое убитых, один раненный.