Пятница, 1 Сентября 2023 12:46

АрмИнфо. Азербайджанская пропагандистская машина распространяет лживую информацию о том, что ВС РА якобы концентрируют большое количество оружия, военной техники и личного состава в районе Сотка. Об этом заявили в Минобороны Армении.

<Распространением подобной дезинформации азербайджанская сторона создает информационную основу для продолжения начавшейся сегодня утром очередной провокации в направлении Сотка>,- добавили в ведомстве.

Добавим, что сегодня в результате вражеской провокации в направлении Сотка один армянский военный получил ранения, еще двое погибли.