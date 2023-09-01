Пятница, 1 Сентября 2023 12:43

АрмИнфо. 1 сентября был запущен электропоезд Гюмри- Ванадзор-Гюмри. Об этом говорится в сообщении областной администрации Ширака.

Среди первых пассажиров поезда были губернатор Ширака Мушег Мурадян, представители ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". На станции Ванадзор их встретил губернатор Лорийской области Арам Хачатрян, исполняющий обязанности главы общины Ванадзора Аркадий Пелешян и другие официальные лица.

"Я рад, что после 13-летнего перерыва после совместных обсуждений был запущен электропоезд по маршруту Гюмри-Ванадзор-Гюмри, думаю, это важно для жителей Ширакской и Лорийской областей. Надеюсь, что "Южно-Кавказская железная дорога" примет меры по модернизации поездов и повышению комфортности поездок", - сказал губернатор Ширака.

Поезд ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога> будет курсировать ежедневно, кроме среды. Продолжительность поездки из Гюмри в Ванадзор составляет 1 час 32 минуты. Поезд будет отправляться со станции Гюмри в 07:30 и прибывать на станцию Ванадзор в 09:00. В обратном направлении электропоезд будут отправляться в 17:15 и прибывать в Гюмри в 18:47.