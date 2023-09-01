Пятница, 1 Сентября 2023 11:53

АрмИнфо.Председатель Армянского национального комитета Америки (ANCA) Раффи Амбарян призвал сенаторов США приостановить выдвижение всех кандидатур в Госдепартамент, блокируя любые новые подтверждения до тех пор, пока президент Байден не предпримет решительные действия по прорыву более чем 260-дневной азербайджанской блокады 120 000 коренных армян-христиан Арцаха.

Согласно сообщению Организации, призыв ANCA подкреплен общенациональной пропагандистской кампанией, дающей возможность армянам и американцам-союзникам из всех пятидесяти штатов отправлять письма, призывающие своих сенаторов занять эту принципиальную позицию

- в соответствии с интересами США и американскими ценностями.

ANCA просит, чтобы приостановка рассмотрения дипломатических кандидатов США оставалась в силе до тех пор, пока администрация Байдена не предпримет очевидные шаги. В частности, пока не возглавит резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую блокаду Арцаха Азербайджаном, вводящую санкции против режима Алиева и внедряющую механизмы для открытия наземного транзита через Кашатагский (Лачинский) коридор и доставки грузов в Арцах по воздуху.

Кроме того, пока не прекратит любую новую, текущую или ожидаемую помощь США в военной сфере или в сфере безопасности Азербайджану и полностью обеспечить соблюдение раздела 907 Закона о поддержке СВОБОДЫ.

<Пока не окажет чрезвычайную гуманитарную помощь США и долгосрочную помощь в целях развития армянским жертвам азербайджанской агрессии в Нагорном Карабахе, в том числе посредством гуманитарной воздушной перевозки. Пока не введет в действие установленные законом санкции против азербайджанских должностных лиц, ответственных за геноцидную блокаду Нагорного Карабаха>, - говорится в сообщении АНКА.