Пятница, 1 Сентября 2023 11:52

АрмИнфо. Двое армянских военнослужащих погибли, еще один получил ранения в результат вражеского огня, открытого по позициям ВС Армении в направлении Сотка Гегаркуникской области. Об этом говорится в сообщении МО РА.

<В результате огня, со стороны ВС Азербайджана по армянским позициям в районе Сотка, с армянской стороны двое погибших и один раненный. Данные о погибших военнослужащих, а также сведения о состоянии здоровья раненного Министерство обороны сообщит позже>, - заявили в МО РА.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что вражеская сторона в направлении армянских позиций, расположенных в районе Сотка, помимо стрелкового оружия различного калибра, применяет также минометы. Обстрел противник начал в 07:50 утра 1 сентября.