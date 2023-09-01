Пятница, 1 Сентября 2023 10:52

АрмИнфо. Сопредседатели Армянской фракции Конгресса Брэд Шерман и Николь Маллиотакис возглавляют усилия по введению санкций против Азербайджана, поскольку Палата представителей США рассматривает меры по расходам на оборону на 24 финансовый год. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

<К сопредседателям Армянской фракции Конгресса США Фрэнку Паллоне, Гасу Билиракису, Адаму Шиффу и Дэвиду Валадао присоединились представители Брэд Шерман и Николь Маллиотакис по вопросу введения серии поправок в Законопроект об ассигнованиях на оборону Палаты представителей на 2024 финансовый год (HR 4365), чтобы заблокировать американскую военную помощь Азербайджану перед лицом 260-дневной геноцидальной блокады Арцаха (Нагорного Карабаха), проводимой президентом Алиевым>, - сообщает (ANCA).

<Неспособность администрации Байдена-Харриса руководить азербайджанской геноцидальной блокадой Арцаха подчеркивает острую необходимость в сильном лидерстве Конгресса и строгом законодательном надзоре. Мы приветствуем каждую из этих поправок - как в защиту Арцаха, так и в отношении запрета кассетных бомб - и работаем вместе с широким кругом союзников в Конгрессе и партнеров по коалиции, чтобы добиться их принятия в качестве закона>, - заявил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

ANCA призывает американских законодателей выступить соавторами и поддержать принятие четырех проарцахских поправок. В частности: поправку 258 (представлена конгрессменом Шерманом) по препятствованию использования средств для оказания военной помощи Азербайджану; поправку 263 (представлена конгрессменом Шерманом) по предотвращению использования средств для оказания военной помощи Азербайджану для использования против Армении или Нагорного Карабаха (также известного как Арцах); поправку 272 (под руководством представителей Паллоне, Билиракиса, Валадао, Шиффа и Маллиотакиса) по запрещению военной помощи и помощи в сфере безопасности силам обороны, безопасности и пограничным силам правительства Азербайджана и поправку 285 (под руководством представителей Паллоне, Шиффа и Маллиотакиса). Она предлагает выделить США 1 миллиона долларов на поддержку деятельности и партнерских отношений Министерства обороны, которые помогут мирным путем разрешить незаконную азербайджанскую блокаду Нагорного Карабаха и обеспечат беспрепятственное перемещение необходимой гуманитарной помощи, в том числе продукты питания и лекарства, а также коммерческая деятельность через Кашатагский (Лачинский) коридор.

ANCA также рекомендует поддержать две поправки, которые запрещают приобретение, использование, передачу и продажу кассетных боеприпасов, ссылаясь на разрушительные последствия использования Азербайджаном этого оружия во время Арцахской войны 2020 года.

В частности, поправка 59 (под руководством члена палаты представителей Дины Титус и Сары Джейкобс) по запрещению финансирования приобретения, использования, передачи или продажи кассетных боеприпасов и поправка 131 (под руководством члена палаты представителей Мэтта Гетца и Сары Джейкобс) по запрету использования средств, выделенных в соответствии с законопроектом, для передачи кассетных боеприпасов.

<Поправки в настоящее время находятся на рассмотрении Комитета по правилам Палаты представителей, который определит их рассмотрение представителями США после их возвращения на сессию в середине сентября. Они <по порядку>, будут представлены и по ним будет голосование во время рассмотрения HR 4365>, - сообщили в АНКА.