Пятница, 1 Сентября 2023 10:22

АрмИнфо. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Азербайджан разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром.

Соответствующий призыв он озвучил на брифинге после заседания глав МИД стран Европейского союза в Испании. <Мы призываем азербайджанские власти обеспечить безопасное и свободное передвижение по Лачинскому (Кашатагскому) коридору>, - заявил Боррель.

Как ранее сообщила глава МИД Германии, на повестке встречи министров иностранных дел ЕС в Испании был, в том числе и вопрос, связанный с ситуацией в Нагорном Карабахе и гуманитарный кризис, вызванный блокированием Азербайджаном Кашатагского коридора.