Пятница, 1 Сентября 2023 10:16

АрмИнфо. МИД Азербайджана назвал неприемлемыми заявления США о блокаде в регионе. Тем самым, Азербайджан противоречит сам себе, утверждая, что в регионе нет блокады. Если блокады нет, то зачем же тогда, из Азербайджана в Акну (Агдам) направлены две фуры с гуманитарным грузом.

"Утверждения о блокаде в регионе неприемлемы на фоне выдвинутых азербайджанской стороной предложений по удовлетворению потребностей жителей армянского происхождения, в том числе по интенсификации движения по Кашатагскому (Лачинскому) коридору параллельно с использованием дороги Акна-Степанакерт, а также ежедневного проезда в обоих направлениях десятков армянских жителей через пограничный пропускной пункт в Кашатагском коридоре", - заявил пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде, реагируя на призыв пресс-секретаря Госдепартамента США Мэтью Миллера к Баку разблокировать коридор.

Ранее, Миллер заявил, что США глубоко обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, вызванным продолжающимся блокированием поставок продовольствия, медикаментов и других товаров, необходимых для поддержания достойного существования.

В заявлении представителя Госдепа отмечается, что в течение последних нескольких недель США неизменно сотрудничали со сторонами, чтобы позволить гуманитарной помощи достичь населения Нагорного Карабаха. <Мы повторяем наш призыв немедленно открыть Кашатагский коридор для гуманитарных, коммерческих и пассажирских перевозок. Кроме того, официальные лица из Баку и представители Степанакерта должны незамедлительно встретиться для согласования способов доставки жизненно важных грузов мужчинам, женщинам и детям Нагорного Карабаха, включая дополнительные маршруты поставок, и возобновить обсуждение всех нерешенных вопросов. Базовая гуманитарная помощь никогда не должна становиться заложником политических разногласий>, - заключил представитель внешнеполитического ведомства США.

Напомним, что Арцах в азербайджанской осаде с 12 декабря 2022 года.