Пятница, 1 Сентября 2023 10:15

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС) намерено содействовать внедрению и применению более эффективных регулирований в сфере кинопроизводства. Об этом заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Даниэль Даниэлян в ходе встречи с директором Национального киноцентра Армении Шушаник Мирзаханян.

В этой связи он придал важность проекту закона "О внесении изменений и дополнений в Закон РА о кинематографе", который будут способствовать расширению международного сотрудничества и развитию кинопроизводства в Армении.

Директор Киноцентра Шушаник Мирзаханян представила гостю особенности сферы кино, текущие процессы, предстоящие важные программы, ход их реализации, которые направлены на развитие сотрудничества армянских кинодеятелей с международными.

В ходе встречи собсеседники обсудили предусмотренные международные программы к 100-летию армянского кино. В этой связи Даниэль Даниэлян отметил, что Министерство всегда готово содействовать эффективным международным инициативам, которые направлены на реализацию совместных проектов и будут способствовать развитию киносферы.

Заместитель министра также поинтересовался существующими проблемами в сфере кинопроизводства и представил возможные варианты их решения.