Пятница, 1 Сентября 2023 10:14

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека дал Азербайджану срок до 7 сентября для предоставления информации о троих гражданских лицах из Нагорного Карабаха, похищенных в Лачинском коридоре. Об этом сообщает офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

Азербайджан обязан передать в суд информацию о местонахождении, условиях содержания, состоянии здоровья, полученной медицинской помощи и шагах по их возвращению.

Отметим, что 28 августа поступило сообщение о задержании на незаконно установленном КПП в Лачинском коридоре трех жителей Арцаха, которые направлялись в сопровождении российских миротворцев в Армению для продолжения учебы. Азербайджан обвинил молодых людей "в надругательстве над флагом республики". Позже стало известно, что они арестованы на 10 суток. Азербайджанская сторона настаивает на их высылке в Армению после истечения срока ареста.