Пятница, 1 Сентября 2023 10:13

АрмИнфо. 31 августа секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, специального представителя министра иностранных дел Российской Федерации по поддержке нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игоря Ховаева. Об этом сообщила пресс-служба СБ республики.

Собеседники обсудили региональную безопасность и, в частности, ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха. Обе стороны подчеркнули острую необходимость в преодолении гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.