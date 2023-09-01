Пятница, 1 Сентября 2023 09:59

АрмИнфо. США глубоко обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, <вызванным продолжающимся блокированием поставок продовольствия, медикаментов и других товаров, необходимых для поддержания достойного существования>. Об этом, как сообщает русская служба <Голоса Америки>, отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в распространенном письменном заявлении.

В заявлении представителя Госдепа отмечается, что в течение последних нескольких недель США неизменно сотрудничали со сторонами, чтобы позволить гуманитарной помощи достичь населения Нагорного Карабаха.

<Мы повторяем наш призыв немедленно открыть Лачинский коридор для гуманитарных, коммерческих и пассажирских перевозок, - говорится в заявлении. - Кроме того, официальные лица из Баку и представители Степанакерта должны незамедлительно встретиться для согласования способов доставки жизненно важных грузов мужчинам, женщинам и детям Нагорного Карабаха, включая дополнительные маршруты поставок, и возобновить обсуждение всех нерешенных вопросов>. <Базовая гуманитарная помощь никогда не должна становиться заложником политических разногласий>, - заключил представитель внешнеполитического ведомства США.