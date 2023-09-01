Пятница, 1 Сентября 2023 09:58

АрмИнфо.Минобороны Армении опровергло очередную дезинформацию Баку об обстреле азербайджанских позиций.

<Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 31 августа в районе 19:30 подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, не соответствует действительности>, - говорится в сообщении оборонного ведомства Армении.