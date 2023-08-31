Четверг, 31 Августа 2023 16:46

АрмИнфо.ВТБ (Армения) выступил партнером из¬да¬тель¬ства Newmag, которое выпустило новое иллюстрированное из¬да¬ние повести-сказки «Ципили, Тимбака и смех» известного армянского писателя, поэта, драматурга, заслуженного деятеля культуры СССР Сагатела Арутюняна в рамках детского сборника «Ераз».

Впервые книга «Ципили, Тимбака и смех» была напечатана в 1985 г. и сразу стала одним из самых популярных произведений среди юных читателей республики. Сказку - повесть несколько раз переиздавали на армянском и русском языках. Ее новое ил¬лю¬стри¬ро¬ванное из¬да¬ние будет доступно во всех книжных магазинах страны и для заказа онлайн.

«Одним из значимых направлений работы ВТБ (Армения) является поддержка социальных проектов в республике. Мы рады, что в рамках сотрудничества с издательством Newmag у нас появилась возможность внести свой вклад в развитие подрастающего поколения. Эти уникальные и красочные книги станут неотъемлемой частью библиотек наших маленьких читателей», – прокомментировал и.о. генерального директора – председателя директората ВТБ (Армения) Ара Авагян.

«Выбор книги был не случайным – повесть-сказка «Ципили, Тимбака и смех» была очень популярна на протяжении почти 30 лет, и мы решили ее обновить, сделав к ней современные иллюстрации. В партнерстве с ВТБ (Армения) новое издание книги любимого армянского автора снова станет популярным среди подрастающего поколения», – отметил директор издательства Newmag Артак Алексанян.