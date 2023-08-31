Четверг, 31 Августа 2023 16:37

АрмИнфо. По соседству со степанакертской церковью Святого Акоба в Степанакерте 1 сентября откроется вторая социально-благотворительная столовая, которая будет действовать на территории прекратившего работу вследствие блокады детского кафе <Малибу>. Проект задействования социальных столовых в Степанакерте инициирован занимающейся социальной сферой рабочей группой общественного движения <Фронт безопасности и развития Арцаха> и реализуется посредством агентства территориального развития <Мы - наши горы> и при помощи и участии Арцахской епархии Армянской апостольской церкви.

Первая столовая была открыта 15 августа по соседству со степанакертским кафедральным собором Покрова Святой Богородицы. Ежедневно там получают питание 300-350 человек, в основном, несовершеннолетние и старики. Кроме того, волонтёры готовую еду каждый день доставляют более 70 старикам и инвалидам. Как в случае с первой столовой, так и со второй, договор о закупке услуг общественного питания заключен со специализированной частной компанией.

<Первая столовая действует больше двух недель и, к сожалению, мы видим, что потребность в её работе велика. В условиях полной блокады нам трудно было открыть вторую столовую, но мы поняли, что в сложившейся ситуации это самая важная программа, и мы постарались сделать всё, чтобы открыть вторую точку. Мы смогли найти частные компании, которые осуществляют поставки также из сёл. К сожалению, в этой ситуации мы не можем сказать, сколько будут действовать эти столовые. Наверное, они будут действовать столько, сколько удастся получать продукты>, - сказал руководитель социальных проектов агентства <Мы - наши горы> Армен Мангасарян.

Социальные столовые кроме основной цели обеспечения питанием наиболее пострадавших вследствие блокады групп населения также имеют психологическое значение. Посредством их создаётся также среда общения, не позволяя людям замкнуться. Цель открытия таких столовых по соседству с церквями заключается в том, что время от времени организуются также встречи священнослужителей с населением. Кроме того, обе церкви находятся в разных частях города, а значит дети и старики не будут вынуждены из одного конца города пешком добираться до другого конца. Столовая будет обслуживать посетителей в промежутке между 13:00 и 15:00. Бенефициарами программы могут стать дети до 16 лет вместе с сопровождающими, а также беременные женщины и пожилые люди старше 65 лет.

С 12 декабря 2022 года Азербайджан держит в блокаде Арцах. До 15 июня 2023 года через Бердзорский коридор было возможно при помощи Российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста получать небольшое количество гуманитарных грузов. После 15 июня 2023 года Азербайджан полностью запретил грузоперевозки, удерживая Арцах в полной осаде и создавая гуманитарную катастрофу. В этой ситуации общественное движение <Фронт безопасности и развития Арцаха> и агентство <Мы - наши горы> были вынуждены прекратить ряд инфраструктурных проектов и предпринять неотложные программы, которые в этой тяжёлой ситуации помогут сгладить проблемы арцахских армян.