Четверг, 31 Августа 2023 16:25

АрмИнфо. Открытие Лачинской дороги, которая связывает Армению с Нагорным Карабахом, может произойти в ближайшие дни. Об этом, как передает РИА Новости, заявил 31 августа журналистам помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

По его словам, в открытии Лачинской дороги очень важен фактор территориальной целостности Азербайджана. <В то же время это должно происходить при условии соблюдение законов нашей страны и соответствующих законов, касающихся пограничного контроля, а также правил таможенного режима", - сказал Гаджиев, добавив, что Азербайджан никогда не примет наличие какой-либо "серой зоны" на своей территории, по всей видимости, имея в виду российских миротворцев.

Следует отметить, что некоторое изменение в позиции Баку, скорее всего, следует воспринимать в контексте серьезного давления со стороны международного сообщества.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт- Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты. 26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах, который так и не был пропущен Азербайджаном. Более того, вторые сутки простаивает на границе и гуманитарный груз, собранный различными провинциями Франции.