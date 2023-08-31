Четверг, 31 Августа 2023 15:42

АрмИнфо. Поэтапное внедрение нового стандарта школьного образования стартует 1 сентября. Проект решения принят 31 августа на заседании кабмина.

Как напомнила министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, новый стандарт тестировался в Тавушской области в течение двух лет и по ходу дорабатывался. С сентября с.г. новые стандарты будут действовать для всех учащихся второго, пятого и седьмого классов, в последующие годы - в остальных классах.

По словам министра, учебники были важным компонентом внедрения новых стандартов. В частности, был пересмотрен процесс проведения тендеров на издание учебников, что позволило сделать так, чтобы у учеников второго, пятого и седьмого классов были новые учебники. <Надо понимать, что конкурсов новых учебников в нашей стране не было уже более 10-15 лет. В любом случае, все эти трудности преодолены>, - сказала Андреасян.

Правительство Армении 4 февраля 2021 года утвердило новые государственные критерии в общеобразовательной сфере. Главной целью реформ, как сообщалось, является повышение качества образования, раскрытие творческого потенциала школьников, достижение более значимых результатов. Предусмотрено сформировать гибкую и творческую среду. При этом, загруженность школьников будет снижена, однако содержательные объемы учебных программ не изменятся. Школы получат право выбора и формирования собственных подходов на основе примерного учебного плана. Обязательными предметами в школах останутся армянский язык и литература, математика, история армянского народа и иностранный язык. К каждому ученику будет применяться индивидуальный подход, что позволит провести реформы в старших школах. Иначе говоря, планируется осуществить переход от глубоких изучений предметов к индивидуальному изучению, в зависимости от предпочтений каждого ученика и его профессиональной ориентации. Будет также изменена система оценок. В частности, балльная система начнет действовать со второй половины пятого класса. В начальных классах эта система применяться не будет. Также будет исключен низший балл, каждый новый балл из 10 возможных будет рассматриваться как прогресс. Новые стандарты нацелены на то, чтобы отстраниться от "предметных" подходов и сконцентрировать внимание на надпредметных, создавая, тем самым, связь между разными предметами. Будет также сокращено количество учебных часов в течение 12-летнего срока обучения.