Четверг, 31 Августа 2023 15:38

АрмИнфо. 74,9% опрошенных примут участие в выборах мэра Еревана, которые пройдут в столице 17 сентября этого года. Об этом свидетельствуют итоги очередного опроса консалтинговой компании MPG (официальный представитель Международной ассоциации Gallup в Армении), посвященной предстоящим выборам в Совет старейшин - "Наступает ночь...город засыпает".

Из общего числа опрошенных более всего поддержкой общественности заручились нынешний заместитель мэра - фактический глава мэрии Тигран Авинян (от партии "Гражданский договор"), за него готовы проголосовать 15,1% респондентов. Далее следует экс-мэр Еревана Айк Марутян (партия "Национальный прогресс") с поддержкой в 9,6% голосов и Андраник Теванян (блок партий "Мать Армения") - 3,8%. При этом 38,3% опрошенных затруднились с ответом, а 19,2% вовсе отказались отвечать.

Менее всего ереванцы готовы поддержать Нелли Арутюнян ("Сила Родины"), Армана Гукасяна ("Во имя социальной справедливости"), Тиграна Хзмаляна (Европейская партия Армении), Сурена Петросяна ("Демократическая консолидация") и Ерванда Тарвердяна ("Единая Армения"). За них свои голоса готовы отдать по 0,2% респондентов. У Артака Зейналяна (партия "Республика") 3% голосов среди опрошенных, у Артака Галстяна (партия "Общественный голос") - 2,7%, у Мане Тандилян ("Страна для жизни") - 2,5%, у Давида Хажакяна ("Лусавор Айастан") - 2,2%, у Виктора Мнацаканяна ("Победа") - 1,5% и у Норика Норикяна ("Справедливая Армения") - 1,2%.

Только 23,2% опрошенных знакомы с предвыборными кампаниями политических сил Армении, участвующих в выборах в столичный муниципалитет. Из них 47,1% изучили предвыборные программы "Гражданского договора", 17,6% - "Страны для жизни", 14,4% - "Национального прогресса", 9,6% - блока партий "Мать Армения", 8,6% - партии "Республика", меньше всего участников опроса интересовала деятельность "Европейской партии Армении" и "Демократической консолидации". Между тем, почти половина (42.8%) респондентов ознакомилась с предвыборными программами посредством телевидения, 35,3% - через социальные сети, 16% - благодаря буклетам, 12,8% - во время встреч с кандидатами во дворах или во время общинных митингов, 5,3% - через рекламу в СМИ. И только 0,8% ознакомились с предвыборной кампанией той или иной партии через их официальные сайты. При этом только 4% из общего числа опрошенных готовы принимать участие во встречах с заявленными кандидатами от той или иной партии. Из них 57,6% изъявили желание встретиться с кандидатом от "Гражданского договора" Тиграном Авиняном, 12,1% - с Мане Тандилян ("Страна для жизни"), 9,1% - с Андраником Теваняном (блок партий "Мать Армения"), 6,1% - с Нориком Норикяном ("Справедливая Армения"), с Айком Марутяном (партия "Национальный прогресс"), с Давидом Хажакяном ("Лусавор Айастан") и Артаком Зейналяном (партия "Республика") - по 3% опрошенных.

Из опрошенных только 21.7% сталкивались с агитационной компанией политических сил, участвующих в выборах в столичный муниципалитет, которые в основном проходили во дворах или в ходе общинных митингов. 17,1% респондентов ознакомились с агитационной кампанией кандидатов через телевидение, 13,1% - социальные сети, 6,3% - через информацию на плакатах, буклетах, 4,6% - на билбордах, 2,3% - через рекламу в СМИ.

Более половины опрошенных видели агитационную кампанию Тиграна Авиняна (партия Гражданский договор), с большим отрывом за которым следует Мане Тандилян (партия "Страна для жизни") - 20,6%, далее следует Айк Марутян (партия "Национальный прогресс") - 13,1%, Андраник Теванян (блок партий "Мать Армения") - 9,1%, Артак Зейналян (партия "Республика") - 8,6%, Артак Галстян (партия "Общественный голос") - 6,3%, Нелли Арутюнян ("Сила Родины") - 4,6%, Давид Хажакян ("Лусавор Айастан") - 3,4%, Норик Норикян ("Справделивая Армения") - 2,9%, Арман Гукасян ("Во имя социальной справедливости") - 2,3%, Тигран Хзмалян (Европейская партия Армении) и Сурен Петросян ("Демократическая консолидация") - по 1,7%, Ерванд Тарвердян ("Единая Армения") и Виктор Мнацаканян ("Победа") - по 1,1%. Затруднились с ответом 13,7%, назвали другие политсилы - 8,6% опрошенных.

В данном опросе MPG представлено также мнение ереванцев касаемо основных проблем города. Так, в результате проведенного исследования, стало ясно, что насущной для жителей столицы является проблема с вывозом мусора. Подобного мнения придерживаются 38,8% опрошенных. 28,4% - беспокоят транспортные вопросы, 14,3% - качество дорог, 12,9%

- отсутствие парков, зон отдыха, 12,2% - считают нерешенным вопрос инфляции, 8,2% - загрязнение воздуха, 8% - указали на проблемы с водоснабжением. Менее всего ереванцев беспокоит вопрос культурного развития.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана в период с 28 по 30 августа 2023 года, объем выборки составил 805 человек, ошибка выборки +/- 3,5%. В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.