Arminfo.info



 Четверг, 31 Августа 2023 15:35
Александр Аванесов

Депутат НС РА: Арцах своей стойкостью нарушает планы внутренних и внешних врагов

Депутат НС РА: Арцах своей стойкостью нарушает планы внутренних и внешних врагов

АрмИнфо. Героический народ Арцаха оказывает беспрецедентное сопротивление в условиях блокады и голода. Об этом на своей странице в  Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения>, член Высшего органа партии АРФ <Дашнакцутюн> Ишхан Сагателян.

<Арцахская мать с голодным ребенком на руках отвергает предложенную врагом муку и заявляет, что это  борьба не за наши желудки. Я уверен, что наши враги при разработке своих планов  не  рассчитывали на это. Сегодня Арцах своей стойкостью нарушает планы внутренних и внешних врагов>, - написал парламентарий.

Он добавил, что это упорство и настойчивость, воля народа Арцаха оставаться на своей земле и сражаться создают новую ситуацию, новое политическое устройство. <В конце концов, наш выбор не между войной и миром, а сражаться или подвергнуться геноциду. Арцах, вопреки нашим врагам, выбрал путь борьбы. Мы обязаны в Ереване и во всем мире поддержать Республику Арцах, борьбу народа Арцаха, потому что это борьба за существование армянского народа>, - резюмировал Сагателян.

Напомним, что власти Азербайджана направили гуманитарный груз по дороге Агдам-Степанакерт, который был отвергнут арцахцами. В то же время, Баку не дает возможности использовать Лачинский коридор для доставки гуманитарной помощи из Армении и Франции. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
ВТБ (Армения) поддержал выход нового издания книги Сагатела АрутюнянаВТБ (Армения) поддержал выход нового издания книги Сагатела Арутюняна
С 1 сентября в Степанакерте будет действовать вторая социально-благотворительная столоваяС 1 сентября в Степанакерте будет действовать вторая социально-благотворительная столовая
B Баку заявляют о возможности открытия Лачинского коридора в ближайшие дниB Баку заявляют о возможности открытия Лачинского коридора в ближайшие дни
В Армении с 1 сентября стартует поэтапное внедрение нового стандарта школьного образованияВ Армении с 1 сентября стартует поэтапное внедрение нового стандарта школьного образования
Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформациюАрмия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
Опрос: Жители столицы готовы видеть на посту мэра Еревана Тиграна Авиняна, Айка Марутяна и Андраника ТеванянаОпрос: Жители столицы готовы видеть на посту мэра Еревана Тиграна Авиняна, Айка Марутяна и Андраника Теваняна
Депутат НС РА: Арцах своей стойкостью нарушает планы внутренних и внешних враговДепутат НС РА: Арцах своей стойкостью нарушает планы внутренних и внешних врагов
Вопрос Арцаха включен в повестку встречи глав МИД ЕС - глава МИД ГерманииВопрос Арцаха включен в повестку встречи глав МИД ЕС - глава МИД Германии
ЦИК Армении принял пять коробок с подписями гражданЦИК Армении принял пять коробок с подписями граждан
Араик Арутюнян завтра подаст в отставкуАраик Арутюнян завтра подаст в отставку
Армения подпишет соглашение о статусе миссии ЕС в РААрмения подпишет соглашение о статусе миссии ЕС в РА
Ереван в жесткой форме ответил ЗахаровойЕреван в жесткой форме ответил Захаровой
МИД Азербайджана вызвал посла ФранцииМИД Азербайджана вызвал посла Франции
Армения примет участие в XIV Международном фестивале Армения примет участие в XIV Международном фестивале "Александринский"
Армения подпишет соглашение о военно-техническом сотрудничестве с ГрециейАрмения подпишет соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Грецией
Баку в присутствии российских миротворцев продолжает политику геноцида армян Нагорного Карабаха - ПашинянБаку в присутствии российских миротворцев продолжает политику геноцида армян Нагорного Карабаха - Пашинян
Женщины Армении, Арцаха и Диаспоры подняли свой голос в поддержку Арцаха: у здания правительства проходит акция протестаЖенщины Армении, Арцаха и Диаспоры подняли свой голос в поддержку Арцаха: у здания правительства проходит акция протеста
Генерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случаеГенерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случае
Фонд Фонд "Татоян": Открытие дороги через Акну - экзистенциальная угроза для армян Арцаха
Сергей Газарян: Азербайджан планомерно создает невыносимые условия жизни в НКР, чтобы принудить народ Арцаха принять его ультимативные условияСергей Газарян: Азербайджан планомерно создает невыносимые условия жизни в НКР, чтобы принудить народ Арцаха принять его ультимативные условия
Армения тверда в своей позиции по достижению стабильного и прочного мира - президент РААрмения тверда в своей позиции по достижению стабильного и прочного мира - президент РА
Даже когда оружие умолкает, страдания не заканчиваются - 298 армянских семей продолжают ждать своих пропавших без вести близкихДаже когда оружие умолкает, страдания не заканчиваются - 298 армянских семей продолжают ждать своих пропавших без вести близких
Вопрос троих похищенных Азербайджаном студентов из Арцаха и Вагифа Хачтаряна находятся в центре внимания МКККВопрос троих похищенных Азербайджаном студентов из Арцаха и Вагифа Хачтаряна находятся в центре внимания МККК
Премьер: блокирование перевозки грузов еще раз свидетельствует о политике Азербайджана, направленной на углубление гумкризиса в Нагорном КарабахеПремьер: блокирование перевозки грузов еще раз свидетельствует о политике Азербайджана, направленной на углубление гумкризиса в Нагорном Карабахе
Депутат Бундестага: миссия ЕС в Армении должна быть усилена и расширена на АзербайджанДепутат Бундестага: миссия ЕС в Армении должна быть усилена и расширена на Азербайджан
Представитель региона Иль де Франс: Я намерен представить иск в Международный уголовный суд против Ильхама АлиеваПредставитель региона Иль де Франс: Я намерен представить иск в Международный уголовный суд против Ильхама Алиева
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Вакцинация оказалась служебным подлогом: Антикоррупционный комитет дело передал прокуроруВакцинация оказалась служебным подлогом: Антикоррупционный комитет дело передал прокурору
Президент Арцаха: будем бороться столько, сколько у нас будет возможностейПрезидент Арцаха: будем бороться столько, сколько у нас будет возможностей
Депутат Европарламента призвала ввести санкции против АзербайджанаДепутат Европарламента призвала ввести санкции против Азербайджана
Мэр Страсбурга: Как потомку, спасшихся от геноцида 1915 года, для меня неприемлемо то, что и сегодня попираются права армянского народа на достойную жизнь и существованиеМэр Страсбурга: Как потомку, спасшихся от геноцида 1915 года, для меня неприемлемо то, что и сегодня попираются права армянского народа на достойную жизнь и существование
Прокуратура Армении оспорит законность продажи подземного сооружения в центре ЕреванаПрокуратура Армении оспорит законность продажи подземного сооружения в центре Еревана
Брюно Ретайо: Было бы хорошо, если бы глава Еврокомиссии не подписала газового соглашения с БакуБрюно Ретайо: Было бы хорошо, если бы глава Еврокомиссии не подписала газового соглашения с Баку
В ходе 44 дневной войны высокопоставленные офицеры ВС Армении сеяли панику среди личного составаВ ходе 44 дневной войны высокопоставленные офицеры ВС Армении сеяли панику среди личного состава
Анн Идальго: То, что происходит сегодня в Арцахе похоже на геноцидАнн Идальго: То, что происходит сегодня в Арцахе похоже на геноцид
Глава МИД Арцаха: мы готовы обсуждать с Азербайджаном самые тяжелые вопросы, но Баку избегает этогоГлава МИД Арцаха: мы готовы обсуждать с Азербайджаном самые тяжелые вопросы, но Баку избегает этого
Захарова: Нынешняя ситуация в Лачинском коридоре стала следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью территории АзербайджанаЗахарова: Нынешняя ситуация в Лачинском коридоре стала следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана
Арцах готовится к новому учебному году в условиях нехватки канцтоваров, продуктов питания, предметов гигиены и транспортаАрцах готовится к новому учебному году в условиях нехватки канцтоваров, продуктов питания, предметов гигиены и транспорта
В Москве скептично оценивают французское посредничество по нормализации отношений между Ереваном и БакуВ Москве скептично оценивают французское посредничество по нормализации отношений между Ереваном и Баку
Арам Первый рассказал Тороти Шиа о блокаде Азербайджаном АрцахаАрам Первый рассказал Тороти Шиа о блокаде Азербайджаном Арцаха
Ереван: Армянское общество не понаслышке знает о проблеме насильственных исчезновенийЕреван: Армянское общество не понаслышке знает о проблеме насильственных исчезновений
Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с похищением Азербайджаном трех арцахцевАрмения обратилась в ЕСПЧ в связи с похищением Азербайджаном трех арцахцев
Помощь через Агдам или исход из Нагорного Карабаха - посыл властей арцахцам: Бабаян предлагает свое решениеПомощь через Агдам или исход из Нагорного Карабаха - посыл властей арцахцам: Бабаян предлагает свое решение
"Фронт безопасности и развития Арцаха" требует от футбольного сообщества отреагировать на похищение арцахских футболистов
Спикер НС Арцаха: мы не имеем права отказываться от принципа Отделение во имя спасенияСпикер НС Арцаха: мы не имеем права отказываться от принципа Отделение во имя спасения
Гуманитарный груз из Франции уже в СюникеГуманитарный груз из Франции уже в Сюнике
Спикер НС Арцаха: есть необходимость в формировании устойчивой единой централизованной системы обороныСпикер НС Арцаха: есть необходимость в формировании устойчивой единой централизованной системы обороны
Центризбирком Армении повысит квалификацию доверенных лиц, участвующих в выборах Совет старейшин ЕреванаЦентризбирком Армении повысит квалификацию доверенных лиц, участвующих в выборах Совет старейшин Еревана
Республика Арцах признает лишь один коридор - Лачинский, заявил спикер арцахского парламентаРеспублика Арцах признает лишь один коридор - Лачинский, заявил спикер арцахского парламента
Хельсинская Гражданская Ассамблея- Ванадзор: Государство на законодательном уровне ненадлежащим образом выполняет свои обязательства перед пропавшими без вести лицами и их родственникамиХельсинская Гражданская Ассамблея- Ванадзор: Государство на законодательном уровне ненадлежащим образом выполняет свои обязательства перед пропавшими без вести лицами и их родственниками
Избранный спикером НС Давид Ишханян намерен сформировать в республике атмосферу толерантностиИзбранный спикером НС Давид Ишханян намерен сформировать в республике атмосферу толерантности
Экс-глава охраны Сержа Саргсяна готов вернуть в госсобственность 4 незаконно полученных земельных участкаЭкс-глава охраны Сержа Саргсяна готов вернуть в госсобственность 4 незаконно полученных земельных участка
Мы считаем невозможным нахождение Арцаха в составе Азербайджана - глава русской общиныМы считаем невозможным нахождение Арцаха в составе Азербайджана - глава русской общины
Глава МИД Армении указал на неэффективность международных механизмов в разрешении кризисных ситуацийГлава МИД Армении указал на неэффективность международных механизмов в разрешении кризисных ситуаций
Давид Тоноян останется под арестомДавид Тоноян останется под арестом
ЕСПЧ отклонил ходатайство Армении о применении новой временной обеспечительной меры против АзербайджанаЕСПЧ отклонил ходатайство Армении о применении новой временной обеспечительной меры против Азербайджана
Мирзоян и Миятович подчеркнул императив деблокады Кашатагского коридораМирзоян и Миятович подчеркнул императив деблокады Кашатагского коридора
Макрон переговорил с АлиевымМакрон переговорил с Алиевым
Каждая семья в Степанакерте будет получать в день по одному хлебуКаждая семья в Степанакерте будет получать в день по одному хлебу
В новых школьных учебниках произведены существенные изменения - МОНКС РАВ новых школьных учебниках произведены существенные изменения - МОНКС РА
Читать больше



Эксперты
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблемЭксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
Читать больше
Комментируемые
Жители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшинЖители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшин
Правозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин ЗатулинПравозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин Затулин
Кандидат в мэры: правительство и парламентская оппозиция играют в политический пинг-понгКандидат в мэры: правительство и парламентская оппозиция играют в политический пинг-понг
Президент Арцаха направил международному сообществу срочное послание с просьбой предотвратить геноцид народа АрцахаПрезидент Арцаха направил международному сообществу срочное послание с просьбой предотвратить геноцид народа Арцаха
Безнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление АлиеваБезнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление Алиева
Госдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного КарабахаГосдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха
В Ереване состоялся форум Союза армян УкраиныВ Ереване состоялся форум Союза армян Украины
Союз офицеров запаса СНБ: власть в Ереване надо братьСоюз офицеров запаса СНБ: власть в Ереване надо брать
Рябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и БакуРябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку
Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского СоветаПремьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способамиРубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг АрцахаПутин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе АзербайджанаПосол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и ЛондономПредставители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 годаАшотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года