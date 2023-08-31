Четверг, 31 Августа 2023 15:35

АрмИнфо. Героический народ Арцаха оказывает беспрецедентное сопротивление в условиях блокады и голода. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения>, член Высшего органа партии АРФ <Дашнакцутюн> Ишхан Сагателян.

<Арцахская мать с голодным ребенком на руках отвергает предложенную врагом муку и заявляет, что это борьба не за наши желудки. Я уверен, что наши враги при разработке своих планов не рассчитывали на это. Сегодня Арцах своей стойкостью нарушает планы внутренних и внешних врагов>, - написал парламентарий.

Он добавил, что это упорство и настойчивость, воля народа Арцаха оставаться на своей земле и сражаться создают новую ситуацию, новое политическое устройство. <В конце концов, наш выбор не между войной и миром, а сражаться или подвергнуться геноциду. Арцах, вопреки нашим врагам, выбрал путь борьбы. Мы обязаны в Ереване и во всем мире поддержать Республику Арцах, борьбу народа Арцаха, потому что это борьба за существование армянского народа>, - резюмировал Сагателян.

Напомним, что власти Азербайджана направили гуманитарный груз по дороге Агдам-Степанакерт, который был отвергнут арцахцами. В то же время, Баку не дает возможности использовать Лачинский коридор для доставки гуманитарной помощи из Армении и Франции.