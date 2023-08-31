Четверг, 31 Августа 2023 14:22

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия приняла от представителей гражданской инициативы <Айакве> пять ящиков с подписями граждан. Об этом говорится в сообщении ЦИК РА.

Согласно источнику, 20 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала заявление 66 граждан о формировании инициативной группы для предложения проекта о внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения в качестве гражданской инициативы. На сбор подписей у инициативной группы было 60 дней - с 21 июня по 19 августа включительно.

31 августа представители гражданской инициативы передали в Центризбирком 5 коробок заполненных подписей. Коробки заклеил и подписал секретарь Центральной избирательной комиссии РА Армен Смбатян. Представители инициативы также подтвердили доставку коробок своими подписями.

Центризбирком в течение месяца проверит подписи и опубликует результаты.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Центральная избирательная комиссия 20 июня одобрила заявку инициативной группы "Айакве" об организации сбора 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание, и 300 000 подписей, если она будет отклонена НС РА. Для сбора подписей был определен 60- дневный срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года. Соответствующую заявку инициативная группа подала в ЦИК 12 июня, в которой выступила с инициативой изменения законодательства, которым предусматривалось суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление Геноцида армян. Перед передачей документов за три недели авторам инициативы удалось собрать 58 тысяч подписей.