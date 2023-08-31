Четверг, 31 Августа 2023 13:11

АрмИнфо. Правительство Армении 31 августа одобрило предложение о подписании <Соглашения между Республикой Армения и Европейским Союзом о статусе Миссии Европейского Союза (EUMA) в Армении>.

Как говорится в пояснении к документу, еще в 2022 году Совет ЕС по просьбе армянской стороны принял беспрецедентно срочное решение о размещении гражданской миноторинговой миссии ЕС на международной границе Армении и Азербайджана сроком на два месяца. Последний был развернут вдоль восточной границы Армении с 20 октября по 19 декабря 2022 года, что существенно способствовало относительной стабилизации приграничной ситуации.

<Принимая во внимание создаваемые для Армении риски безопасности и значительный риск дальнейшей эскалации ситуации на восточных границах страны, армянская сторона обратилась в Европейский Союз с просьбой продлить срок действия вышеупомянутой мониторинговой миссии. Однако, исходя из того, что состав рассматриваемой миссии был сформирован из членов миссии ЕС в Грузии, и при таком составе срок действия миссии мог быть продлен только еще на два месяца, сторона ЕС взяла на себя инициативу по созданию гражданской наблюдательной миссии исключительно для Армении. Последнее не только приветствовалось властями Армении, но и армянская сторона приложила значительные усилия, чтобы заручиться поддержкой всех стран-членов ЕС в создании долгосрочной миссии>, - говорится в документе.

Итак, 23 января 2023 года Совет ЕС принял решение разместить в Армении новую гражданскую наблюдательную миссию ЕС сроком на два года с начала действия мандата последней. Размещение гражданской миссии ЕС в Армении направлено на установление стабильности и мира в регионе. Армянская сторона высоко ценит и эту, и все инициативы, направленные на углубление сотрудничества в сфере безопасности с Евросоюзом, говорится в проекте документа.

На основании вышеизложенного и руководствуясь положениями статьи 7 Закона РА <О международных договорах>, Министерство иностранных дел РА считает целесообразным подписать <Соглашение между Республикой Армения и Европейским Союзом о статусе Миссии Европейского Союза (EUMA) в Армении>. Это соответствует проводимой Республикой Армения внешней политике и взятым на себя международным обязательствам.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

Гражданская миссия ЕС в Армении (EUMA) запущена с 20 февраля текущего года в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP) и имеет двухлетний мандат. Общее количество исключительно гражданского персонала EUMA - около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. В июне с.г. (EUMA) открыла 23 вакансии на разные позиции. Оперативный штаб миссии ЕС располагается в Ехегнадзоре (Вайоц-Дзорская область РА).