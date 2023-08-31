Четверг, 31 Августа 2023 13:05

АрмИнфо. В МИД Армении отреагировали на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что нынешняя ситуация в Лачинском (Кашатагском) коридоре стала следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян реагируя на данное заявление Захаровой, заявила, что очередной комментарий официального представителя МИД России о том, что ситуация, сложившейся в Кашатагском коридоре, является следствием признания Арменией со ссылкой на Алма-Атинскую декларацию Нагорного Карабаха частью Азербайджана в октябре 2022 года в Праге, после чего задачей российских миротворцев стало возможное вовлечение в обеспечение права и безопасность карабахских армян, вызывает недоумение и разочарование. "Мы вынуждены публично напомнить следующую, уже известную хронологию и существенные обстоятельства.

Во-первых, нагорно-карабахский вопрос никогда не был территориальным спором между Арменией и Азербайджаном - это всегда было и остается вопросом прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.

Во-вторых, в августе 2022 года армянская сторона дала согласие на российский проект урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, согласно которому обсуждение статуса Нагорного Карабаха должно было быть отложено на неопределенный срок. Азербайджан отверг этот проект, одновременно заявив (как к примеру, 31 августа в Брюсселе), что не собирается обсуждать с Арменией ничего, связанного с Нагорным Карабахом, а через несколько дней, 13 сентября, прибег к военной агрессии против суверенной территории Армении", - заявила представитель МИД Армении.

Бадалян обвинила российскую сторону в невыполнении своих же предложений. "Российская сторона не только не реализовала свое предложение после отказа Азербайджана, но и проявила абсолютное безразличие к агрессии против суверенной территории Армении, оставив без ответа официальное письмо армянской стороны об оказании помощи РА на основе двусторонних юридических соглашений. Более того, отсутствие фиксации нападения на Армению и последующее бездействие Россия обусловила ложным предлогом, что межгосударственная граница между Арменией и Азербайджаном не была демаркирована. Уже тем самым, вольно или невольно, содействуя заведомо ложному и крайне опасному тезис о том, что границы между Арменией и Азербайджаном нет, поэтому нападение на границы и вторжение на территорию РА также сложно проверить", - добавила Бадалян, отметив, что примерно с тем же обоснованием, Армения не получила должного ответа на свое обращение от ОДКБ.

По ее словам, в этих условиях 6 октября в 2022 года в Праге Армения и Азербайджан подтвердили свою верность Алма-Атинской декларации, подписанной еще в 1991 году бывшими советскими республиками, включая Армению, Азербайджан и Россию, признающей территориальную целостность друг друга вдоль бывших административных границ советских государств.

"Итак, в Праге не решили ничего нового. По состоянию на октябрь 2022 года Алма- Атинская декларация действует уже около 31 года. Пражские соглашения ничего не изменили, и в тексте трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Единственной новинкой стало то, что по итогам пражского саммита ЕС решил разместить наблюдательную миссию на армянской стороне межгосударственной границы между Арменией и Азербайджаном, чтобы способствовать стабильности границы.

РФ неоднократно, в том числе в 2020 году, после подписания 9 ноября трехсторонней декларации, признавала Нагорный Карабах частью Азербайджана, а в самом последнем и, пожалуй, самом значимом документе, устанавливающем стратегические отношения с АР, было указано, что он признает территориальную целостность Азербайджана", - подчеркнула она.

Дипломат добавила, что Кашатагский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 г вследствие организованной властями Азербайджана фейковой акции экологов на участке в зоне контроля миротворческого контингента РФ.

"Уже в апреле 2023 г азербайджанская сторона в присутствии российских миротворцев установила незаконный пункт пропуска в Кашатагском коридоре. Хотя эти действия были явным и грубым нарушением трехстороннего заявления, никакого противодействия им со стороны России не было. 15 июня 2023 г они оказывали действенную поддержку попытке установить флаг Азербайджана на суверенной территории Армении, вне рамок своей миссии и географической зоны ответственности, за которой сразу же последовало полное блокирование Кашатагского коридора, приближающее ситуацию в Нагорном Карабахе к реальной гуманитарной катастрофе.

В условиях такой вседозволенности в присутствии российских миротворцев азербайджанская сторона на незаконном пропускном пункте в Кашатагском коридоре прибегает к таким шагам, как похищение жителей Нагорного Карабаха, по примеру Вагифа Хачатряна 29 июля и трех студентов 28 августа.

Подобная практика миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе, к сожалению, не нова. 11 декабря 2020 г нарушение линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, незаконный захват сел Хцаберд и Хин Тагер, пленение и передача в Баку 60 армянских военнослужащих произошли в присутствии и при попустительстве представителей миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе. Тогда договоренности от 6 октября 2022 г не были достигнуты. То же касается событий 24 марта 2022 г в Парухе и 1 августа 2022 г Сарибаба, когда Азербайджан вновь нарушил линию соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Обстрел азербайджанскими вооруженными силами лиц, осуществляющих сельскохозяйственные работы, в присутствии российских миротворцев, один из инцидентов завершился убийством тракториста из Мартакерта, террор населения Нагорного Карабаха ночным освещением и громкоговорителями вновь в присутствии российских миротворцев, тысячи нарушений режима прекращения огня азербайджанскими вооруженными силами вновь в присутствии российских миротворцев - продолжение этой логики.

Советуем представителю МИД РФ в условиях отсутствия действий российских миротворцев по предотвращению блокирования Кашатагского коридора или его открытию после блокирования воздерживаться от жонглирования обстоятельствами ситуации и тем самым еще большего ее усложнения.

Также считаем необходимым вновь заверить, что Республика Армения привержена своему обязательству по установлению стабильности в регионе на основе взаимного признания территориальной целостности и границ.

В то же время мы считаем абсолютно необходимым перезапуск Кашатагского коридора в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года и решений Международного суда, для предотвращения гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе и решение всех существующих проблем посредством диалога Баку- Степанакерт под международной эгидой", - резюмировала Бадалян.

Отметим, что 31 августа Захарова реагируя на сложную ситуацию в Кашатагском коридоре, заявила, что нынешняя ситуация в коридоре стала следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. По ее словам, это было зафиксировано по итогам саммита с участием лидеров двух стран под эгидой Евросоюза в октябре 2022 года и в мае 2023 года. "Об этом четко было подчеркнуто в заявлении МИД России от 15 июля в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Задать ответственность в этом контексте на российский миротворческий контингент считаем неуместным, неправильным, неоправданным. Ведь задача контингента в новых условиях, которые сформировались в результате признания Ереваном и властями Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану, оказывать "на земле" всё возможное содействие в обеспечении прав и безопасности карабахских армян, в том числе и в контексте прямого диалога Баку-Степанакерт", - сказала Захарова. Она также обвинила Армению в невыполнении договоренностей и кардинальной смене позиции по ключевым для самого же Еревана вопросам.