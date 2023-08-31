Четверг, 31 Августа 2023 12:16

АрмИнфо.Армения примет участие в XIV Международном фестивале "Александринский". Об этом заявил в ходе пресс-конференции художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин.

Он заметил, что фестиваль проходит в рамках открытия 268-го сезона Александринского театра, который обещает много интересных событий, в том числе - празднование 150-летия со дня рождения режиссера-новатора Всеволода Мейерхольда.

Помимо этого, трупа театра в сентябре труппа проведет гастроли в Сербии на сцене Национального театра в Белграде, а также в Нише и в Нови-Саде, в октябре - в Екатеринбурге и в Перми, в ноябре - в Армении, на сцене Ереванского театра имени Габриэла Сундукяна. Весной запланированы гастроли в Москве и в Уфе.

В июне 2024 года сезон завершит специальная версия спектакля "Ксения. История любви" - на территории Суздальского кремля, в программе Первого фестиваля национальных театров России.-