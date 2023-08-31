Четверг, 31 Августа 2023 12:15

АрмИнфо. Правительство Армении 31 августа одобрило предложение о подписании соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Республикой Армения и Республикой Греция.

Как говорится в пояснении к документу, высокий уровень политического диалога Армения- Греция, а также взаимодействие на двусторонних и многосторонних площадках создает благоприятную почву для более тесного и эффективного сотрудничества в сфере обороны. Армения также придает большое значение усилиям, направленным на расширение и углубление партнерских отношений, как важнейшего моста между Арменией и НАТО, а также в контексте развития отношений со странами-членами НАТО.

Двустороннее военное сотрудничество между Республикой Армения и Республикой Греция осуществляется <Соглашением о военном сотрудничестве между Министерством обороны Республики Армения и Министерством национальной обороны Республики Греция>, подписанным в 2011 году с целью обеспечения надлежащих условий военно-технического сотрудничества на основе равноправия и взаимного уважения. В разные годы были подписаны соглашения о порядке и условиях обучения граждан РА в военно-учебных заведениях Греции, о сотрудничестве в области вооружения и оборонных технологий, военной медицины, которые предусматривали сотрудничество в сферах военного образования, военных учений, военной медицины и топографии, консультационной поддержки.

Армения, как государство-участник программы <Партнерство ради мира>, также ценит активную роль Греции в контексте укрепления диалога РА-НАТО, в том числе с точки зрения сотрудничества в сфере миротворчества. Вооруженные силы Армении выполняют международную миротворческую миссию с февраля 2004 года (контингент армянских миротворцев в составе 34 человек отправился в Косово для выполнения миротворческой миссии в составе греческого подразделения). В 2018 году армянская сторона предложила греческой стороне подписать Соглашение <О военно-техническом сотрудничестве между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Греция> на межгосударственном уровне.

Условия соглашения определяют направления сотрудничества сторон, в частности, содействие исследованиям новых технологий и продукции военного назначения в целях укрепления обороноспособности, сотрудничество в сферах разработок и производства в соответствии с национальным законодательством.

Соглашение включает такие важные направления сотрудничества, - передача технологий и техническая помощь в производстве оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, обмен информацией и опытом в сфере производства боеприпасов, проведение исследований в области товаров военного назначения и их производства, создание совместных организации по их производству, а также иные направления по взаимному согласию сторон.

Соглашение предусматривает положения о формах военно-технического сотрудничества, включая подготовку технического персонала, оказание услуг, связанных с ремонтом и эксплуатацией продукции военного назначения, производимой в третьих странах. В рамках соглашения продажа результатов совместной работы и оборудования третьим лицам, а также предоставление разрешения на производство потребуют предварительного письменного согласия обеих сторон, а их доступ к третьим лицам будет регулироваться отдельными соглашения.

В целях реализации соглашения и содействия сотрудничеству планируется создать армяно- греческую комиссию, которая должна оценить соглашение, представить рекомендации и приоритеты для дальнейшего развития сотрудничества, а также утвердить график своей работы.

Соглашение также предусматривает порядок разрешения споров, возникающих при его толковании и применении, а также вступления в силу и прекращения действия Соглашения.

Подписание соглашения направлено на дальнейшее укрепление существующих дружественных отношений и углубление сотрудничества на постоянной и долгосрочной основе, путем расширения взаимодействия вооруженных сил двух стран по вопросам, представляющим взаимный интерес. Подписав его, стороны признают и укрепляют сотрудничество в военной, военно-технической и экономической сферах.

<Подписание соглашения полностью соответствует стратегическим интересам Республики Армения и его реализация дает возможность расширения международного сотрудничества в военно-технической сфере, развития военно-промышленного комплекса, создания возможностей и потенциала для ВС Республики Армения для оснащения современным вооружением, военной и другой техникой и перспективного развития>, - говорится в документе.