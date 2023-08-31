Четверг, 31 Августа 2023 11:51

АрмИнфо.Азербайджан в присутствии российского миротворческого контингента продолжает политику геноцида армян Нагорного Карабаха посредством массового голода. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 августа на заседании кабмина.

Премьер напомнил, что гуманитарный конвой, направляемый в Нагорный Карабах все еще стоит в приграничной зоне близ села Корнидзора Сюникской области РА, у Лачинского коридора. К гуманитарному конвою в составе 22 грузовиков накануне присоединились еще 10 - гуманитарный груз из Франции был направлен в Корнидзор к въезду в Кашатагский (Лачинский) коридор, для передачи осажденному Арцаху. Груз сопровождала мэр Парижа Анн Идальго.

<Основная цель данной политики - очистить территорию от армян. Как ранее заявлял, одним из возможных сценариев развития данного демонического плана следующее - в самый пик гуманитарного кризиса открыть Лачинский коридор в одностороннем порядке, то есть - разрешить выезд людей из Арцаха, запретив въезд>, - сказал глава кабмина.

Как указал премьер, политика геноцида и лишения Отечества происходит в 21 веке на глазах у мирового сообщества. Тем не менее, решением ситуации Пашинян все еще считает установление диалога Степанакерт-Баку в рамках международных механизмов. Вместе с тем, Армения должна продолжить работу с международным сообществом для усиления давления на Азербайджан и фокусирования внимания на ситуацию в Нагорном Карабахе.