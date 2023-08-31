Четверг, 31 Августа 2023 11:21

АрмИнфо. У здания правительства Армении перед началом заседания кабмина проходит очередная акция протеста в поддержку Арцаха. На этот раз инициаторами акции, которая именуется "Не имеешь мандата" стали армянские женщины - из Армении, Арцаха и Диаспоры.

Собравщиеся скандируют, обращаясь к премьер-министру Армении Николу Пашиняну "у вас нет мандата сдавать Арцах", "у вас нет мандата менять декларацию", "у вас нет мандата вносить раскол в общество", "у вас нет мандата искажать историю", "у вас нет мандата подрывать армию". Одна из активистов акции Наира Маргарян (бывший заместитель министра экономики РА) отметила, что действующие власти не выполняют свои обязательства , нарушают предвыборные обещания, программы и сегодня уже не представляют своих избирателей. Она выразила уверенность, что подобные акции, к которым вследствие присоединятся все слои общества, не позволят действующему правительству сдать Арцах.

Участники акции встречали министров, прибывших к зданию правительства для участия в заседании , скандируя "у вас нет мандата!". Как отметила Наира Маргарян, после начала заседания кабмина, активистки направятся к зданию Центральной избирательной комиссии.