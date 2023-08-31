|ВТБ (Армения) поддержал выход нового издания книги Сагатела Арутюняна
|С 1 сентября в Степанакерте будет действовать вторая социально-благотворительная столовая
|B Баку заявляют о возможности открытия Лачинского коридора в ближайшие дни
|В Армении с 1 сентября стартует поэтапное внедрение нового стандарта школьного образования
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|Опрос: Жители столицы готовы видеть на посту мэра Еревана Тиграна Авиняна, Айка Марутяна и Андраника Теваняна
|Депутат НС РА: Арцах своей стойкостью нарушает планы внутренних и внешних врагов
|Вопрос Арцаха включен в повестку встречи глав МИД ЕС - глава МИД Германии
|ЦИК Армении принял пять коробок с подписями граждан
|Араик Арутюнян завтра подаст в отставку
|Армения подпишет соглашение о статусе миссии ЕС в РА
|Ереван в жесткой форме ответил Захаровой
|МИД Азербайджана вызвал посла Франции
|Армения примет участие в XIV Международном фестивале "Александринский"
|Армения подпишет соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Грецией
|Баку в присутствии российских миротворцев продолжает политику геноцида армян Нагорного Карабаха - Пашинян
|Женщины Армении, Арцаха и Диаспоры подняли свой голос в поддержку Арцаха: у здания правительства проходит акция протеста
|Генерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случае
|Фонд "Татоян": Открытие дороги через Акну - экзистенциальная угроза для армян Арцаха
|Сергей Газарян: Азербайджан планомерно создает невыносимые условия жизни в НКР, чтобы принудить народ Арцаха принять его ультимативные условия
|Армения тверда в своей позиции по достижению стабильного и прочного мира - президент РА
|Даже когда оружие умолкает, страдания не заканчиваются - 298 армянских семей продолжают ждать своих пропавших без вести близких
|Вопрос троих похищенных Азербайджаном студентов из Арцаха и Вагифа Хачтаряна находятся в центре внимания МККК
|Премьер: блокирование перевозки грузов еще раз свидетельствует о политике Азербайджана, направленной на углубление гумкризиса в Нагорном Карабахе
|Депутат Бундестага: миссия ЕС в Армении должна быть усилена и расширена на Азербайджан
|Представитель региона Иль де Франс: Я намерен представить иск в Международный уголовный суд против Ильхама Алиева
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Вакцинация оказалась служебным подлогом: Антикоррупционный комитет дело передал прокурору
|Президент Арцаха: будем бороться столько, сколько у нас будет возможностей
|Депутат Европарламента призвала ввести санкции против Азербайджана
|Мэр Страсбурга: Как потомку, спасшихся от геноцида 1915 года, для меня неприемлемо то, что и сегодня попираются права армянского народа на достойную жизнь и существование
|Прокуратура Армении оспорит законность продажи подземного сооружения в центре Еревана
|Брюно Ретайо: Было бы хорошо, если бы глава Еврокомиссии не подписала газового соглашения с Баку
|В ходе 44 дневной войны высокопоставленные офицеры ВС Армении сеяли панику среди личного состава
|Анн Идальго: То, что происходит сегодня в Арцахе похоже на геноцид
|Глава МИД Арцаха: мы готовы обсуждать с Азербайджаном самые тяжелые вопросы, но Баку избегает этого
|Захарова: Нынешняя ситуация в Лачинском коридоре стала следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана
|Арцах готовится к новому учебному году в условиях нехватки канцтоваров, продуктов питания, предметов гигиены и транспорта
|В Москве скептично оценивают французское посредничество по нормализации отношений между Ереваном и Баку
|Арам Первый рассказал Тороти Шиа о блокаде Азербайджаном Арцаха
|Ереван: Армянское общество не понаслышке знает о проблеме насильственных исчезновений
|Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с похищением Азербайджаном трех арцахцев
|Помощь через Агдам или исход из Нагорного Карабаха - посыл властей арцахцам: Бабаян предлагает свое решение
|"Фронт безопасности и развития Арцаха" требует от футбольного сообщества отреагировать на похищение арцахских футболистов
|Спикер НС Арцаха: мы не имеем права отказываться от принципа Отделение во имя спасения
|Гуманитарный груз из Франции уже в Сюнике
|Спикер НС Арцаха: есть необходимость в формировании устойчивой единой централизованной системы обороны
|Центризбирком Армении повысит квалификацию доверенных лиц, участвующих в выборах Совет старейшин Еревана
|Республика Арцах признает лишь один коридор - Лачинский, заявил спикер арцахского парламента
|Хельсинская Гражданская Ассамблея- Ванадзор: Государство на законодательном уровне ненадлежащим образом выполняет свои обязательства перед пропавшими без вести лицами и их родственниками
|Избранный спикером НС Давид Ишханян намерен сформировать в республике атмосферу толерантности
|Экс-глава охраны Сержа Саргсяна готов вернуть в госсобственность 4 незаконно полученных земельных участка
|Мы считаем невозможным нахождение Арцаха в составе Азербайджана - глава русской общины
|Глава МИД Армении указал на неэффективность международных механизмов в разрешении кризисных ситуаций
|Давид Тоноян останется под арестом
|ЕСПЧ отклонил ходатайство Армении о применении новой временной обеспечительной меры против Азербайджана
|Мирзоян и Миятович подчеркнул императив деблокады Кашатагского коридора
|Макрон переговорил с Алиевым
|Каждая семья в Степанакерте будет получать в день по одному хлебу
|В новых школьных учебниках произведены существенные изменения - МОНКС РА
|Читать больше
АрмИнфо. Глава государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции поздравил казахстанцев с Днем Конституции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Конституции! Основной закон является прочной опорой нашей государственности, определяя общественное и политическое устройство, непреходящие ценности и стратегический вектор развития страны.
Обновленная в результате общенационального референдума Конституция стала ярким символом консолидации нашей нации. Она выступает надежным фундаментом проводимых масштабных преобразований, нацеленных на демократизацию политической системы, обеспечение верховенства права, поступательное повышение благосостояния народа. Одной из таких институциональных реформ стало создание Конституционного Суда, который значительно усилил роль Основного закона как гаранта защиты прав и свобод граждан.
Для построения Справедливого Казахстана, государства равных возможностей для всех, необходимо, чтобы конституционные принципы не только соблюдались неукоснительно, но и были неотъемлемой частью общественного сознания. Глубоко убежден, что ответственный гражданин – «Адал азамат» – это человек, который всецело разделяет и воплощает в жизнь идеалы нашей Конституции.
Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и успехов!
Как сообщалось ранее, Казахстан сегодня отмечает один из самых важных государственных праздников – День Конституции. 30 августа 1995 года на всеобщем референдуме был принят Основной закон Казахстана. Таким образом, Конституции РК исполнилось 28 лет.5 июня 2022 года состоялся республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, что стало одним из важных и исторических событий для нашей страны.
|ВТБ (Армения) поддержал выход нового издания книги Сагатела Арутюняна
|С 1 сентября в Степанакерте будет действовать вторая социально-благотворительная столовая
|B Баку заявляют о возможности открытия Лачинского коридора в ближайшие дни
|В Армении с 1 сентября стартует поэтапное внедрение нового стандарта школьного образования
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|Опрос: Жители столицы готовы видеть на посту мэра Еревана Тиграна Авиняна, Айка Марутяна и Андраника Теваняна
|Депутат НС РА: Арцах своей стойкостью нарушает планы внутренних и внешних врагов
|Вопрос Арцаха включен в повестку встречи глав МИД ЕС - глава МИД Германии
|ЦИК Армении принял пять коробок с подписями граждан
|Араик Арутюнян завтра подаст в отставку
|Армения подпишет соглашение о статусе миссии ЕС в РА
|Ереван в жесткой форме ответил Захаровой
|МИД Азербайджана вызвал посла Франции
|Армения примет участие в XIV Международном фестивале "Александринский"
|Армения подпишет соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Грецией
|Баку в присутствии российских миротворцев продолжает политику геноцида армян Нагорного Карабаха - Пашинян
|Женщины Армении, Арцаха и Диаспоры подняли свой голос в поддержку Арцаха: у здания правительства проходит акция протеста
|Генерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случае
|Фонд "Татоян": Открытие дороги через Акну - экзистенциальная угроза для армян Арцаха
|Сергей Газарян: Азербайджан планомерно создает невыносимые условия жизни в НКР, чтобы принудить народ Арцаха принять его ультимативные условия
|Армения тверда в своей позиции по достижению стабильного и прочного мира - президент РА
|Даже когда оружие умолкает, страдания не заканчиваются - 298 армянских семей продолжают ждать своих пропавших без вести близких
|Вопрос троих похищенных Азербайджаном студентов из Арцаха и Вагифа Хачтаряна находятся в центре внимания МККК
|Премьер: блокирование перевозки грузов еще раз свидетельствует о политике Азербайджана, направленной на углубление гумкризиса в Нагорном Карабахе
|Депутат Бундестага: миссия ЕС в Армении должна быть усилена и расширена на Азербайджан
|Представитель региона Иль де Франс: Я намерен представить иск в Международный уголовный суд против Ильхама Алиева
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Вакцинация оказалась служебным подлогом: Антикоррупционный комитет дело передал прокурору
|Президент Арцаха: будем бороться столько, сколько у нас будет возможностей
|Депутат Европарламента призвала ввести санкции против Азербайджана
|Мэр Страсбурга: Как потомку, спасшихся от геноцида 1915 года, для меня неприемлемо то, что и сегодня попираются права армянского народа на достойную жизнь и существование
|Прокуратура Армении оспорит законность продажи подземного сооружения в центре Еревана
|Брюно Ретайо: Было бы хорошо, если бы глава Еврокомиссии не подписала газового соглашения с Баку
|В ходе 44 дневной войны высокопоставленные офицеры ВС Армении сеяли панику среди личного состава
|Анн Идальго: То, что происходит сегодня в Арцахе похоже на геноцид
|Глава МИД Арцаха: мы готовы обсуждать с Азербайджаном самые тяжелые вопросы, но Баку избегает этого
|Захарова: Нынешняя ситуация в Лачинском коридоре стала следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана
|Арцах готовится к новому учебному году в условиях нехватки канцтоваров, продуктов питания, предметов гигиены и транспорта
|В Москве скептично оценивают французское посредничество по нормализации отношений между Ереваном и Баку
|Арам Первый рассказал Тороти Шиа о блокаде Азербайджаном Арцаха
|Ереван: Армянское общество не понаслышке знает о проблеме насильственных исчезновений
|Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с похищением Азербайджаном трех арцахцев
|Помощь через Агдам или исход из Нагорного Карабаха - посыл властей арцахцам: Бабаян предлагает свое решение
|"Фронт безопасности и развития Арцаха" требует от футбольного сообщества отреагировать на похищение арцахских футболистов
|Спикер НС Арцаха: мы не имеем права отказываться от принципа Отделение во имя спасения
|Гуманитарный груз из Франции уже в Сюнике
|Спикер НС Арцаха: есть необходимость в формировании устойчивой единой централизованной системы обороны
|Центризбирком Армении повысит квалификацию доверенных лиц, участвующих в выборах Совет старейшин Еревана
|Республика Арцах признает лишь один коридор - Лачинский, заявил спикер арцахского парламента
|Хельсинская Гражданская Ассамблея- Ванадзор: Государство на законодательном уровне ненадлежащим образом выполняет свои обязательства перед пропавшими без вести лицами и их родственниками
|Избранный спикером НС Давид Ишханян намерен сформировать в республике атмосферу толерантности
|Экс-глава охраны Сержа Саргсяна готов вернуть в госсобственность 4 незаконно полученных земельных участка
|Мы считаем невозможным нахождение Арцаха в составе Азербайджана - глава русской общины
|Глава МИД Армении указал на неэффективность международных механизмов в разрешении кризисных ситуаций
|Давид Тоноян останется под арестом
|ЕСПЧ отклонил ходатайство Армении о применении новой временной обеспечительной меры против Азербайджана
|Мирзоян и Миятович подчеркнул императив деблокады Кашатагского коридора
|Макрон переговорил с Алиевым
|Каждая семья в Степанакерте будет получать в день по одному хлебу
|В новых школьных учебниках произведены существенные изменения - МОНКС РА
|Читать больше
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
|Читать больше
|Жители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшин
|Правозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин Затулин
|Кандидат в мэры: правительство и парламентская оппозиция играют в политический пинг-понг
|Президент Арцаха направил международному сообществу срочное послание с просьбой предотвратить геноцид народа Арцаха
|Безнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление Алиева
|Госдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха
|В Ереване состоялся форум Союза армян Украины
|Союз офицеров запаса СНБ: власть в Ереване надо брать
|Рябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку
|Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
|Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
|Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
|Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
|Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
|Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года