Четверг, 31 Августа 2023 11:14

АрмИнфо. Глава государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции поздравил казахстанцев с Днем Конституции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Конституции! Основной закон является прочной опорой нашей государственности, определяя общественное и политическое устройство, непреходящие ценности и стратегический вектор развития страны.

Обновленная в результате общенационального референдума Конституция стала ярким символом консолидации нашей нации. Она выступает надежным фундаментом проводимых масштабных преобразований, нацеленных на демократизацию политической системы, обеспечение верховенства права, поступательное повышение благосостояния народа. Одной из таких институциональных реформ стало создание Конституционного Суда, который значительно усилил роль Основного закона как гаранта защиты прав и свобод граждан.

Для построения Справедливого Казахстана, государства равных возможностей для всех, необходимо, чтобы конституционные принципы не только соблюдались неукоснительно, но и были неотъемлемой частью общественного сознания. Глубоко убежден, что ответственный гражданин – «Адал азамат» – это человек, который всецело разделяет и воплощает в жизнь идеалы нашей Конституции.

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Как сообщалось ранее, Казахстан сегодня отмечает один из самых важных государственных праздников – День Конституции. 30 августа 1995 года на всеобщем референдуме был принят Основной закон Казахстана. Таким образом, Конституции РК исполнилось 28 лет.5 июня 2022 года состоялся республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, что стало одним из важных и исторических событий для нашей страны.