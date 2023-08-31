Четверг, 31 Августа 2023 11:01

АрмИнфо.Даже когда оружие замолкает, страдания не заканчиваются. Об это 30 августа в Армавире на мероприятии, посвященном Международному дню жертв насильственных исчезновений, заявил глава ереванской делегации Международного комитета Красного Креста Тьерри Рибо.

В этот день, в Армавире, где только в результате 44-дневной широкомасштабной агрессии азербайджано-турецкого тандема против Арцаха без вести пропавшими считаются порядка 50 человек, ереванский офис МККК совместно с Армянским обществом красного креста и по предложению родных пропавших организовали фотовыставку "Молчаливое присутствие".

Фотограф Арег Балаян в своих работах передал переживания и ожидания тех, кто не перестает ждать и надеется на возвращение своих близких. В 19 работах представлены страдания 18 семей, которые не прекращают ждать и надеяться.

На открытии выставки Тьерри Рибо отметил, что 30 августа во всем мире считается днем жертв насильственных исчезновений, и в этом ключе напомнил о неотъемлемом праве семей без вести пропавших знать о судьбе своего близкого человека.

"Этот день отмечается во всем мире уже на протяжении десятилетий. Это напоминание о потере, боли и страданиях. О том, что страдания продолжаются, даже когда умолкает оружие. Для семей, пропавших без вести, день жертв насильственно исчезнувших каждый день, а не только 30 августа. Каждая фотография здесь повествует о конкретной семье, где каждый день, а не только 30 августа задаются вопросом - где мой отец? Где мой муж? Где мой сын? Где мой брат или сестра?", - отметил представитель МККК.

Рибо добавил, что семьи имеют жизненно важную необходимость и право знать о судьбе родственника, и обязанности властей помочь семьям в этом вопросе. "Вопросы, связанные с выяснением судьбы без вести пропавших достигает пика цинизма, когда возникают попытки его политизировать ", - подчеркнул глава делегации МККК.

В свою очередь в Армянском обществе красного креста отметили, 30 августа - еще одна возможность обратить внимание общества на проблемы семей пропавших без вести, оказать им поддержку в их бесконечных переживаниях и ожиданиях.

Выступившие родные пропавших без вести вновь призвали компетентные органы помочь в поисках близких, и прекратить их страдания, позволить им вновь обнять родного человека, или на худой конец, склонить голову перед его могилой.

В свою очередь в беседе с журналистами руководитель коммуникационных программ ереванской делегации МККК Зара Аматуни сообщила, что Красны Крест занимается проблемой без вести пропавших, держит в центре внимания проблемы семей, предлагает техническое содействие соответствующим властям. Она добавила, что речь идет о многолетней работе, поскольку без вести пропавшие есть и с 1990-х годов, и в результате обострения конфликта в 2020 году. "В прошлом году наша Организация провела оценку нужд семей пропавших без вести в 2020 году. Это позволило нам понять проблемы семей, и заложило основу для начала реализации с конца прошлого года программы "Содействие нуждам"", - подчеркнула Аматуни, добавив, что аналогичная программа ранее была реализована для семей пропавших без вести в 1990-ые годы.

"Обозначены разного рода работы, охватывающие различные сферы - психологическую, социальную, экономическую, юридическую и т.д. Начало программе было положено в Армавире, и именно семьи пропавших без вести из Армавира выступили с инициативой организовать в день пропавших без вести публичное мероприятие, представить свои ожидания общественности. Совместно с коллегами из Армянского общества красного креста, на основании идеи семей, мы инициировали проведение выставки. Автор фотографий Арег Балаян. Это попытка посредством фотографий визуально передать переживания и страдания семей в течение этих трех лет", - добавила Аматуни.

На уточнение АрмИнфо, сколько лиц считаются пропавшими без вести в результате 44- дневной войны, Аматуни отметила, что по последним данным МККК, собранным на основании заявок семей, речь идет о 298 пропавших без вести в 2020-22 годах, в результате обострения конфликта.

"Это данные, зарегистрированные в Армении. В целом, большая часть пропавших без вести из Армении. Всего с 1990-х по сей день таковых около 700 человек", - добавила представитель МККК, обратив внимание, что они составляют анкету на каждого пропавшего, в которой представлены как подробные данные о лице, так и образцы ДНК его близких.

В этом ключе она еще раз напомнила, что требование международного гуманитарного права в том, что семьи имеют право знать, что произошло с членом семьи, и компетентные власти должны предпринять все возможные усилия, чтобы как можно больше человек узнали о судьбе близких.

"МККК тесно работает с вновь созданной комиссией по вопросам пленных заложников и без вести пропавших. Мы работаем также для предотвращения в будущем насильственных исчезновений. Например, речь идет об участии в медэкспертизах, обмене опытом, повышении возможностей. Работаем также с МО и другими органами, стараясь выявлять пробелы и предлагая свои услуги для их устранения, с тем, чтобы пресечь или минимизировать насильственные исчезновения, если будет такая ситуация, а также упростить идентификацию тел", - констатировала она.

На уточнение, есть ли у МККК данные о числе армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Баку, Аматуни напомнила, что Организация не публикую никакую информацию о числе пленных, и может лишь подтвердить процесс, связанный с этими лицами, создание связи с семьями. "Это последовательный процесс", - резюмировала она.