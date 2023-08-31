Четверг, 31 Августа 2023 10:58

АрмИнфо.Вопрос троих похищенных Азербайджаном студентов из Арцаха и 68-летнего Вагифа Хачтаряна находятся в центре внимания МККК.

Так, 30 августа в Армавире в беседе с журналистами на полях фотовыставки " Молчаливое присутствие " руководитель коммуникационных программ ереванской делегации МККК Зара Аматуни в ответ на вопрос, посещали ли представители Организации студентов, который были похищены азербайджанской стороной 28 августа с КПП в Кашатагском (Лачинском) коридоре, в частности, сказала: "Можем говорить об этом позже, но вопрос, естественно, в центре внимания".

Касаясь судьбы Вагифа Хачтаряна, Аматуни отметила, что представители бакинской делегации МККК посещали его несколько раз. По ее словам, в последний раз посещение состоялось 14 августа. Представитель МККК подчеркнула, что этот вопрос также находится в центре их внимания.

Напомним, что гражданин НКР Вагиф Хачатрян был похищен азербайджанцами с незаконно установленного КПП в Кашатагском коридоре в конце июля, когда ехал в сопровождении МККК из Арцаха в Армению на лечение.

А трое арцахских студентов были похищены с незаконно установленного Азербайджаном КПП в коридоре 28 августа. Студенты были доставлены в Баку, где бакинский суд приговорил их к 10-дневному аресту и последующему выдворению с территории Азербайджана за "неуважение к азербайджанскому флагу"