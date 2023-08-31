Четверг, 31 Августа 2023 00:18

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян 30 августа провел рабочий ужин с членами делегации во главе с мэром Парижа Анн Идальго.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, премьер-министр высоко оценил и поблагодарил инициативу ряда регионов Франции по оказанию гуманитарной помощи народу Нагорного Карабаха и подчеркнул, что шаг по блокированию перевозки грузов еще раз свидетельствует о политике Азербайджана, направленной на углубление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

Собеседники подчеркнули необходимость шагов по преодолению ситуации в Нагорном Карабахе.

Состоялся обмен мыслями по вопросам, касающимся армяно-французских отношений и существующего сотрудничества.