Четверг, 31 Августа 2023 00:17

АрмИнфо.Азербайджан ставит под угрозу хрупкий армяно- азербайджанский мирный процесс и безопасность на Южном Кавказе. Об этом в своем микроблоге в X (бывший Twitter) написал председатель комитета по международным отношениям Бундестага Германии Михаэль Рот, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе.

<Азербайджан полностью заблокировал поставку помощи в Нагорный Карабах через Лачинский коридор. Это угроза гуманитарной катастрофы и этнических чисток>, - отметил немецкий политик.

Он добавил, что ЕС и Германия не должны молчать. <Азербайджан должен разблокировать коридор. Нам нужна миссия ЕС по установлению фактов в Нагорном Карабахе. Кроме того, миссия ЕС в Армении должна быть усилена и расширена на Азербайджан", - написал депутат Бундестага.